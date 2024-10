“Ella ya está enferma”: Anita Alvarado disparó como ametralladora en contra de Daniela Aránguiz

No hay día sin cahuín farandulero en Chile y este fue el turno de Anita Alvarado de ser la protagonista de unas declaraciones que soltó con nombre y apellido: para la panelista de Sígueme (TV+) y próxima comentarista del nuevo programa de espectáculo de Mega (OnlyFama) –dirigido por Francisca García-Huidobro– Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la exgeisha chilena fue entrevistada en el espacio Late Show –por YouTube– de Stephanie “La Botota” Fox llamado El Juego E’ La Botota. Y bajo este contexto, le consultaron a Alvarado por un posible ingreso a un programa de telerrealidad junto a algunas de sus peores enemigas.

Específicamente, fue Darcy La Divina quien le preguntó a la exfigura de la televisión nacional sobre un arribo en un reality junto a la exMekano, Aránguiz, ante lo que Anita sostuvo que “si fuera por la Daniela Aránguiz, hasta gratis voy, pa’ puro pegarle” .

“Lo que pasa es que ella jamás, jamás, se va a atrever a ponerse frente a mí, porque ella dijo ‘jamás se van a cruzar por mis caminos‘, pero le dije ‘Dios te ha librado de mi mano’, porque cuando yo me la coloque encima, ella me va a conocer. Es un puro cornete no más, no quiero dos; uno no más que le voy a dar... además que los canales no te permiten ahora que uno pelee ¡qué fome!”, agregó la mujer de 51 años.