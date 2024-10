“Espero que nunca vuelvas”: Indignación causó influencer chilena que hizo ejercicio en un Torii, símbolo sagrado de Japón

Una influencer chilena generó una ola de críticas en Japón y en las redes sociales a nivel global luego de que subiera un video donde se le ve haciendo ejercicio en un torii, una estructura sagrada en la cultura japonesa.

La protagonista del polémico video es María del Mar Pérez (Marimar), exseleccionada chilena de gimnasia, más conocida en Instagram como @mmgymsisters, quien compartió un clip en el que realiza pull-ups utilizando un torii como barra de ejercicio.

El torii es un símbolo tradicional japonés que marca la transición entre el mundo terrenal y lo espiritual, comúnmente ubicado en la entrada de los santuarios. Esta estructura es altamente respetada por su profundo significado religioso y cultural. El acto de colgarse de uno para hacer ejercicio fue percibido como una falta de respeto por muchos usuarios japoneses y extranjeros.

El video, que rápidamente se volvió viral, superó los cinco millones de visualizaciones en X (anteriormente Twitter), y los comentarios no tardaron en inundar las redes. “Otra influencer extranjera se está volviendo viral en Japón por su comportamiento grosero”, comentó un usuario japonés. Otro, visiblemente molesto, afirmó: “Espero que nunca vuelvas a Japón”. Las críticas no se limitaron solo a la influencer, sino que muchos usuarios extendieron su frustración a los extranjeros en general. “Los extranjeros realmente no saben nada” y “quiero que se niegue la entrada a los extranjeros vulgares y sin educación” fueron otras de las duras opiniones que se pudieron leer en la plataforma.

El caso de Marimar Pérez no es el primero en el que turistas o influencers son criticados por no respetar las costumbres locales. En este caso, la falta de sensibilidad cultural al utilizar un símbolo sagrado como equipo de ejercicio provocó una fuerte reacción, poniendo nuevamente sobre la mesa el tema de la responsabilidad que tienen las personas con gran cantidad de seguidores al visitar lugares de alto valor cultural o espiritual.