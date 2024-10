Neme cuestiona el debut de Cathy Barriga en plataforma para adultos: “Le faltan palitos para el puente”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sorprendió este fin de semana tras anunciar su llegada a la plataforma de contenido exclusivo para adultos, Onfayer. Este hecho generó un intenso debate y diversas reacciones en redes y los medios, incluso las del periodista José Antonio Neme, quien no escatimó en críticas y comentarios irónicos hacia la exmekano.

“La Cathy Barriga ahora está haciendo videos sensuales. La mina loca”, expresó Neme durante la transmisión de su programa, evidenciando su sorpresa y descontento con la nueva faceta de la exchica Mekano.

Este anuncio ha causado revuelo, no solo por la naturaleza del contenido que Barriga pretende compartir, sino también por el contexto en el que se encuentra: cumpliendo arresto domiciliario tras ser acusada de un millonario fraude al fisco durante su gestión como alcaldesa.

La reacción de Neme no quedó ahí. En tono más serio, el rostro de Mega lanzó una dura crítica: “Pura plata. ‘Si no puede sacar por aquí, me pongo el colaless’”, dijo. “Ahora, es más honesto el colaless que lo otro. ¿Sabís qué? Hasta yo me voy a hacer un OnlyFans”, añadió.

Incluso lanzó otra frase más dura en contra de la exalcaldesa. “A la Cathy Barriga le faltan palitos para el puente” , sugiriendo que la exautoridad carece de criterio y sensatez en sus decisiones. La tarotista Latife Soto, quien acompañaba a Neme en la conversación, añadió que Barriga parecía “vivir en el mundo de Barbie”. “Se quedó pegada con Barbie”, comentó, aludiendo al estilo de vida y la imagen pública que la exalcaldesa ha mantenido durante los años.

“Sí, pero con 31 mil millones de pesos. Ese es el problema”, afirmó Neme, haciendo referencia a los montos involucrados en el presunto fraude. Latife Soto, por su parte, ironizó sobre las investigaciones financieras: “Lo peor es que después dicen ‘no, no hay nada’. Está todo en Panamá, en la isla de Malta. Ya es mucho”.

“Voy a hacer mi Onlyfans también. ¿La pura Cathy Barriga puede? No poh, yo también puedo”, cerró el periodista.

Cathy Barriga anuncia su llegada a Onfayer

Este fin de semana, la exalcaldesa dio a conocer su debut en la creación de contenido erótico prometiendo “seducir” y “sorprender” a sus suscriptores.

“Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Hoy estoy viviendo, la vida sigue. Mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome”, dijo en declaraciones entregadas a LUN.