“No pensé que iba a tener tantos suscriptores”: Zapallito Italiano reveló cuánto gana por subir fotos a plataforma para adultos

Ana María Muñoz, mejor conocida en el mundo de la farándula nacional como “Zapallito Italiano”, está incursionando en una nueva etapa en su carrera y es que ahora se unió a la venta de contenido para adultos en Arsmate.

Cabe recordar que la reina del Techno Dance regresó a la pantalla chica tras su participación en el programa de Chilevisión “Top Chef Vip”, en donde se convirtió en una de las más queridas por el público.

Tras su paso por el espacio culinario, Zapallito quiso abrirse a nuevas posibilidades y abrió un perfil en la plataforma chilena, en donde nunca esperó tener un gran recibimiento.

¿Cuánto gana en la venta de contenido para personas +18?

En conversación con Página 7, la bailarina reconoció que cuando inició en este proyecto no tenía expectativas muy altas. “Hasta el día de hoy me voy sorprendiendo. No pensé que iba a tener tantos suscriptores”, comentó.

Aunque Ana María solamente vende fotografías sexis “sin mostrar en exceso”, aseguró que “pronto vamos a tener que subir un poquito el nivel (...) siempre con decencia. No nos vayamos al chancho”, aseguró.

Acto seguido, la exTop Chef reveló cuánto es que gana vendiendo fotografías sensuales en internet y contó que la primera vez sacó 800 mil pesos.

“Yo pensaba que iba a tener tres suscriptores. Para ser primera vez me sorprendí harto”, dijo en la conversación con el medio.

Sin embargo, en este momento esta cifra se encuentra estancada, ya que no tiene tiempo para crear contenido nuevo. “Vamos a tener que seguir para que vaya aumentando (la plata)”, indicó.

Eso sí, pese a esto último, Zapallito aseguró que ha disfrutado de esta experiencia puesto que “me gusta harto porque mi cuerpo es re normal. No soy la típica niña con cuerpo curvilíneo, durito y sin estrías. Me gusta también que otras mujeres se atrevan más”, sentenció.