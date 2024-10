“Todo mi amor para ella”: José Luis Repenning abrió el matinal con un tierno saludo de cumpleaños para su hija

Un tierno inicio tuvo el matinal de Canal 13, “Tu día”, durante la jornada de este lunes 14 de octubre, luego que el conductor y periodista del espacio, José Luis Repenning, enviara un saludo a su hija mayor por su cumpleaños.

Todo ocurrió cuando junto a Michelle Adam y Priscilla Vargas, comenzaron a hablar de lo que habían hecho el fin de semana, instante en el que Adam recordó que estuvo en el cumpleaños de su hermano, momento en el que Pri apuntó que “hoy está de cumpleaños la bendición de Repe”, dándole así el pase a su compañero para que enviara el saludo a su pequeña.

“Sí, mi bendición, la Valecita cumple 14 años”, comenzó contándole José Luis Repenning a Michelle Adam, a quien además le explicó que su hija es “la minera número 34″, porque “nació justo para el rescate de los mineros de Atacama”.

Luego, Repenning añadió que su hija este lunes “cumple 14 años mi chanchita”, mientras que también recordó que “me hizo padre hace 14 años. Todo mi amor para ella”, dijo, enviando un tierno beso a la pantalla.

No puede usar el celular

Luego de ese emotivo instante, Priscilla Vargas comentó “oh que lindo”, añadiendo entre risas que pese a todo lo tierno del mensaje, la hija de Repe “a esta hora está en el colegio así que le va a tener que mandar el video”.

En ese sentido, José Luis Repenning agregó que “le mandé WhatsApp, la llamé por teléfono, pero no me contestó porque no puede usar el teléfono”, mientras que su compañera en pantalla apuntó que además “debe tener una lista con todos los saludos de cumpleaños”.

José Luis Repenning tiene tres hijos, donde Valentina -que este lunes cumplió 14 años- es la mayor, los otros dos se llaman José y Pablo.