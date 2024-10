“Fue un regalo”: Pablo Herrera cuenta cómo obtuvo una guitarra financiada por Sebastián Piñera

El cantautor chileno Pablo Herrera confesó haber recibido un valioso regalo vinculado al expresidente Sebastián Piñera, en medio de su participación en “Cómo estamos hoy!” de Tevex Televisión. Se trata nada menos que de una guitarra que alcanza hasta los 2 millones de pesos.

El panel, conformado por Daniel Valenzuela, Eugenio Figueroa y Marcelo Brunet, fue testigo de la inesperada declaración de Herrera, quien compartió que posee una guitarra valuada en 2 millones de pesos. Lo que llamó la atención no fue solo el precio del instrumento, sino su origen. “Me la pagó mi Presidente Sebastián Piñera con Sercotec”, afirmó el músico, refiriéndose a la Corporación de Fomento de la Producción (Sercotec), un organismo estatal dedicado a apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en Chile.

El cantautor explicó que el financiamiento para la compra del instrumento provino de un fondo gubernamental gestionado durante el mandato de Piñera. “Fue un regalo del Gobierno”, subrayó Herrera, aunque detalló que el proceso para obtener los fondos fue arduo. “Te hacen ir miles de veces a un lugar, pero como soy testarudo, lo logré pese a los trámites”, agregó.

Finalmente, Herrera concluyó la conversación reflexionando sobre las dificultades que enfrentan los artistas en Chile para financiar sus proyectos. Esta declaración fue acompañada por críticas al sistema de financiamiento cultural en Chile, en particular a los Fondos de Cultura. A pesar de que durante el gobierno de Piñera se incrementaron los recursos disponibles para la cultura, Herrera cuestionó su eficacia. “Existen unos Fondos de la Cultura que se triplicaron en este período, pero no los recomiendo, porque de ahí no ha salido nadie que trascienda, es plata botada”, manifestó.