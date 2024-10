“Ganaba 250 lucas y el grupo cobraba 30 millones”: Leo Rey reveló el escaso monto que recibía en la “época dorada” de La Noche

En una reciente entrevista en el programa “Siguiendo (a) la Luna”, el popular cantante chileno Leo Rey, exvocalista de la exitosa banda de cumbia La Noche, dio a conocer los detalles de su polémica salida del grupo hace más de una década. En la conversación, el músico no solo compartió los motivos que lo llevaron a dejar la banda, sino también las profundas diferencias económicas y administrativas que sufrió durante su permanencia.

PUBLICIDAD

“Entregué todo lo que sabía, mi experiencia de años, de la calle, de momentos de soledad, de momentos tristes, pero de muchos sueños”, expresó Leo Rey, al recordar su paso por la banda. Según el cantante, su entrega y dedicación fueron claves para el éxito que logró el grupo en su época dorada, sin embargo, no todo fue tan idílico como parecía desde fuera.

El músico reveló una de las razones más importantes que detonaron su alejamiento: la falta de justicia en la distribución de las ganancias. “Yo lo di todo, entonces me dolió en el alma el reality show del que fui parte. Que la gente no piense que yo era ambicioso... pero en la época dorada de la banda ganaba 250 lucas y el grupo cobraba 30 millones. Entonces, ¿dónde dejo todo mi sacrificio, mis sueños?” , confesó.

Leo Rey también apuntó directamente a Alexis “Alexítico” Morales, fundador y dueño del nombre de la banda. “Para mí, él era un amigo, una persona de confianza con la que estábamos a punto de lograr un sueño. Por razones obvias, esperaba que cuando llegara la torta me dijera ‘toma, ahí tienes la mitad’, no que me pasara la cereza”, señaló, evidenciando la decepción que sintió y los motivos de su distanciamiento con Alexítico.

La tensión económica, sumada a las diferencias en la gestión administrativa del grupo, llevaron a Leo Rey a tomar una decisión difícil: iniciar su camino en solitario y tomar distancia de la banda. Tras su salida definitiva en el año 2013, Leo Rey emprendió una exitosa carrera como solista.

Leo Rey fue parte de La Noche en dos periodos. La primera etapa, que fue la más exitosa, ocurrió entre 2004 y 2010. Luego, regresó en 2011, pero dos años después, en 2013, se despidió de manera definitiva. Sin duda, su paso por la banda dejó una huella imborrable en la escena musical chilena.