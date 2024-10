Hijo de Rafael Araneda reveló novedoso emprendimiento que tiene en Estados Unidos: “Somos yo y un amigo los que trabajamos hasta el momento”

Estos días se estrenó un nuevo capítulo del podcast de la familia Araneda Vacarezza llamado “Tenemos que hablar”, en donde el clan habla sobre sus aventuras y anécdotas personales.

En este contexto, es donde el hijo de los rostros de televisión reveló que tiene un novedoso emprendimiento con uno de sus amigos, en Estados Unidos.

“¿Cómo va su empresa? Tiene una empresa, un aplauso. Promuévalo”, le dijo “Tío Conductor” a su retoño. “Domestic Task”, mencionó el adolescente, para luego entregó más detalles de este proyecto.

“Tienes que vivir en Weston (ciudad de Florida, Estados Unidos) o alrededores, ese es el problema. Somos yo y un amigo los que trabajamos hasta el momento. Estamos recién empezando”, comentó de entrada.

Según las declaraciones de Vicente, su empresa consiste en dar servicios domésticos. Por ejemplo, si una persona necesita limpiar cierta parte de su hogar solamente debe llenar un formulario con las tareas.

“Como limpiar la parrilla, el auto, basureros, cualquier cosa”, señaló algunas de las acciones que puede realizar con su amigo.

Acto seguido, es el mismo cliente quien puede proponer el precio del servicio, además del día y la hora que quiere que se lleve a cabo.

En ese momento, Florencia intervino y le preguntó qué pasaba si alguien ofrecía poco dinero por su trabajo.

“Y si te dicen ‘te pago 50 centavos’?”, le consultó, curiosa. “No, porque hay un mínimo. Se puede negociar”, aseguró Vicente.

El gran impasse de Florencia

En el mismo episodio del programa de Youtube, Florencia reveló una mala experiencia que tuvo en un aeropuerto estadounidense.

Fue Rafael Araneda quien contó que llegó al lugar a buscar a su hija, pero ella llamó por teléfono llorando porque había quedado retenida.

“Estábamos ahí y de repente me dice (llorando): ‘Papá me están llevando a una sala con la maleta, te tengo que cortar’”, relató, recreando el dramático momento.

“Dije: ‘La van a meter presa’, me asusté, no le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso, pero fue tremendo porque pasaba el rato, veía que no estaba en Whatsapp, que no aparecía en línea”, contó el animador a su esposa e hijos.

“Fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida. Pasaba como por ocho policías diferentes y todos se sabían mi nombre. Me estaban esperando en todos lados, fue atroz”, sostuvo Florencia, aún afectada.