Raimundo Cerda responde a Pancho Rodríguez tras feroz palabreo en “Ganar o Servir”: “Estuve con la Gala casi todo el reality, no hables we...”

Raimundo Cerda sacó las garras y se defendió del feroz palabreo de Pancho Rodríguez en “¿Ganar o Servir?”, esto tras criticar la participación del joven de 25 años en el espacio de Canal 13.

El momento se vio en el adelanto del nuevo capítulo del reality, en donde se ve como ambos participantes se enfrentan a raíz de una actividad de la casona.

Específicamente, todo comenzó cuando Karla Constant les dijo a los jugadores que debían escoger a dos participantes que no merecían llegar a la final del programa.

“Para mí, la columna vertebral del reality es la competencia, y el que no ha ganado ninguna competencia individual es Rai”, lanzó Rodríguez, a lo que Cerda contestó: “Llevabas nueve años invicto, y ahí en el Círculo de Fuego, te gané…”.D

El Papi Ricky

Sin embargo, la pelea no quedó ahí puesto que el exCalle 7 siguió atacando a Raimundo sin ningún filtro. De hecho, hizo alusión que el exGran Hermano solamente se dedicaba a coquetear con sus compañeras y que no estaba enfocado en la competencia.

“Tú estás como un weonazo (sic) tratando de creerte el Papi Ricky, agarrándote a una y a otra”, lanzó Rodríguez.

Por su parte, Raimundo se molestó aún más por estas palabras y no dudó en frenar en seco al recién llegado al encierro. “¿Qué sabes tú? Llegaste hace dos semanas. estuve con Gala casi todo el reality, no hables weas (sic)”, respondió el jugador del reality.

Posteriormente, Facundo también decidió nominar a Raimundo. Sin embargo, Cerda nuevamente no se quedó en silenció y le paró los carros: “Encuentro súper feo lo que me estás diciendo tú también. Yo creo que te sientes reflejado en como tú haz sido en tu vida, y me lo dices a mí por la edad que tengo”.

El argentino intentó calmar el ambiente después de esta respuesta, pero simplemente logró alterar más a Rai. “¡No es para relajarme, porque me estás poniendo algo feo!”, le dijo.

