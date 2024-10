“Se acaba de ganar una demanda”: Daniella Chávez asegura que tomará acciones legales por injurias en contra de Daniela Aránguiz

Otro capítulo de corte teleserie turca involucra a la panelista de Sígueme (TV+) y próxima comentarista del nuevo espacio de espectáculo de Mega –OnlyFama– Daniela Aránguiz. Y en esta ocasión, volvió a la palestra, pero no por temas ligados al padre de sus hijos, Jorge Valdivia, ni por algunas figuras de la televisión que la han interpelado en las últimas semanas, sino porque una modelo se fue con todo contra la exchica Mekano.

Esto luego de que Aránguiz acusara a Daniella Chávez de dedicarse a ser dama de compañía, algo que se divulgó por la web y resultó ser una falacia. Por consecuencia, la exportada de revista Playboy dio a conocer mediante su Instagram que tomaría acciones legales en contra de la columnista de La Hora y rostro de TV+.

“La señora @danyaranguizf Se acaba de ganar una demanda por injurias de mi parte! Que no le digan que no le avisé (sic)”, publicó Chávez en sus historias de la red social.

El descargo de Daniella Chávez

Y no solamente quedó en una simple frase, sino que subió dos videos mostrando su descontento con el escándalo que está generando en los paneles de farándula la venta de contenidos por parte de distintos rostros nacionales.

“He visto que han estado hablando demasiado en todos los programas de farándula de las mujeres que hacen venta de contenido que prácticamente las tratan como si fuera lo peor . Muchas de las que han hablado se les olvida que comenzaron mostrando el colaless también, pero que ahora la vida les dio otra oportunidad y que bueno, qué bacan que las tomaron”, fueron las primeras palabras de la joven influencer.

Respecto a su decisión de mantenerse en este nicho, Chávez aclaró que “muchas no lo hacemos no porque es lo único que podemos hacer, sino porque habría que ser loca si te va bien haciendo una cosa y dejar de hacerlo porque qué va a decir la gente y la gente habla y a mí no me importa, que hablen lo que quieran mientras yo sigo facturando... pero me da lata que la mujer sea así”.

“Y soy feliz y orgullosa, porque todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi esfuerzo; ningún hombre ha venido a mantenerme , todo lo que tengo no es gracias a otra persona. Yo voy a defender siempre a las mujeres que hagan lo que se les dé la gana, porque somos libres y cada una puede hacer lo que quiera”, aclaró.

Además, se dio el tiempo para explicar su gusto por lo que hace: “Yo vengo haciendo venta de contenido desde antes que existieran incluso todas estas plataformas, ¿por qué? porque me encanta sacarme fotos sexys y las subía gratis a mi Instagram, pero dije ‘¿si esto lo vendo?’ y me fue bien, y aquí estoy: me sigue yendo excelente y lo voy a hacer hasta que me aburra, y tengo más negocios, hago muchas más cosas, pero me gusta sacarme fotos pa’ eso me cuido, pa’ eso como sano y la que puede, puede”.

Historia de Daniella Chávez Historia de Daniella Chávez (Instagram @daniellachavezoffical)

La respuesta de Daniela Aránguiz

En la otra vereda, la comunicadora intentó aclarar la situación, asegurando que solamente fue un malentendido con Chávez, puesto que en su perfil de Instagram, a través de un escrito, señaló que “creo que hubo un malentendido entre Daniella Chávez y yo. La verdad es que de repente uno se deja llevar por las cosas que lee en páginas” .

Sumado a esto, subrayó en que “quiero aclarar que ella me contó que esa información era falsa, así que como soy bien mujer para mis cosas le pido las disculpas correspondientes, porque quizás le debí preguntar antes de decir que, al parecer, ella se dedicaba a ser dama de compañía sin afirmar nada, claramente”.