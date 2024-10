“Tuve problemas con el exmánager, yo tenía muchas diferencias”: Nicole Natalino contó la firme tras su salida de Kudai

Nicole Natalino estuvo como invitada en el nuevo capítulo del programa “Al piano con Lucho”, en donde habló sobre su carrera musical y dio a conocer detalles desconocidos sobre su inesperada salida de Kudai.

PUBLICIDAD

La cantante estuvo acompañada por Tomás Manzi, en donde aprovecharon de hablar sobre su debut temprano en los escenarios y cómo enfrentaron los desafíos de la industria musical cuando solamente eran una banda de jóvenes.

En este contexto, es donde Luis Jara le consultó a la artista cuáles fueron los motivos que la llevaron a dejar la banda cuando estaban dando el mayor salto internacional.

En primera instancia, Nicole comentó que “fueron varias razones en realidad”. Eso sí, enfatizó en que una de las más grandes razones fue la mala relación que tenía con el exrepresentante de la agrupación chilena.

“Tuve problemas con el exmanager de Kudai, yo tenía muchas diferencias, pero en paralelo, también sentía que me estaba perdiendo muchas cosas”, señaló.

“Estaba en cuarto medio cuando me salí, y tenía la opción de entrar a estudiar una carrera profesional, y hacer todo lo que a uno le dicen que tiene que hacer, o la sociedad, es como ‘este es el camino’. O me iba a México, a aventurarme, con una persona que me estaba llevando muy mal, que era esté personaje. Ahí dije ‘No, ya me voy a salir, me voy a salir y voy a entrar a una carrera y voy a vivir la vida normal, que también creo que necesito vivir’”, explicó. De hecho, Nicole contó que abandonó la carrera musical para dedicarse a otra de sus pasiones, que es el diseño.

En relación a su salida, su compañero de banda aseguró que “fue fuerte, claramente. Muy triste, muy decepcionante para nosotros como amigos”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Tomás comentó que “la entendí perfectamente. Había muchas razones que si o si sabíamos los dos. Era imposible no salirse en ese momento”.

“Nosotros nos demoramos un poco más en darnos cuenta de exactamente lo mismo”, aseguró el vocalista de la banda, dando a entender que habían varias cosas que dejaban mucho que desear y que sabían que estaban mal.

Por su parte, Nicole confesó que cuando decidió dejar a la banda con sus amigos se sintió triste. “Lloré harto tiempo. Lo peor fue, algo que ya como tragicómico, que cuando llegué a Chile, estaba pasando por el Alto Las Condes y había una gigantografía de ustedes cuatro con la nueva integrante, y yo decía ‘pero es que no puede ser, cada vez que salgo de la casa, los tengo, pero aquí gigantes’”, recordó.

“Al tiempo que me salí, me tocó verlos en los MTV, que era el lugar referente para mí en esa etapa, y los vi ganándose un premio… sentía como que ‘pucha, estamos logrando algo y yo ya no estoy’”, comentó Nicole.

Nicole fue una valiente

De igual manera, Tomás destacó que Nicole fue una “valiente” al dejar la banda, debido a que fue “la primera que abrió los ojos” debido a las malas prácticas que tenía su antiguo mánager.

“Fue muy valiente para hacer lo que hizo, en el momento en el que lo hizo. Estábamos en el medio de una gira gigante por toda Latinoamérica”, rememoró.

Según ambos, todos los miembros de la banda nacional habían sido manipulados en varios aspectos por parte de esta persona.

“En ese momento yo ni siquiera lo pensaba por la plata… la situación era desgastante psicológicamente”, sentenció Nicole Natalino.