“Unas locas medias alcohólicas”: Daniella Campos responde a dichos de Raquel Argandoña en Tal Cual

La panelista de Que te lo digo Daniella Campos respondió con todo a Raquel Argandoña, tras los comentarios que realizó la madre de Kel y Nano Calderón en el programa Tal Cual. Si bien, no la mencionó con nombre y apellido, sus palabras habrían sido en alusión a ella.

Todo surgió a raíz de la información que revelaron en el espacio de Zona Latina, cuando comentaron que el equipo técnico de Tal Cual estaba aburrido de Argandoña, porque siempre les cambiaba el horario de grabación del programa, debido a los viajes que realiza. Incluso, los citaba a cierta hora, pero ella llegaba tarde.

En su defensa, Raquel se tomó las acusaciones como una humorada y aseguró que eran dichos que provenían de una mujer “alcohólica”, haciendo alusión a Campos.

“Unas locas andas diciendo que yo vuelvo loco al equipo (…) unas locas, medias alcohólicas andan diciendo, cuando están sobrias me pelan. Que dicen que vuelvo loco al equipo, que yo hago muchos problemas y todo”.

Además, repasó a su excompañera de canal, con quien compartió el mismo hotel de Reñaca durante el Festival de Viña 2024.

“Y eso que yo no he dicho nada que el verano pasado, esa loca metía personas al hotel, y yo no ando diciendo nada”, se descargó.

Daniella Campos respondió

Producto de ello, Daniella Campos contestó de vuelta, acusando a Raquel, incluso, de amenazas.

“Ya no estamos en los años 70...cuando una persona ataca a otra de su mismo género con el único ánimo de denigrar, me parece que está totalmente desenfocada. Yo sé que me ha amenazado con mi hija, sé que tiene que ver con lo de mi puesto de trabajo, sé que ha sacado a otras personas, sé que su modus operandis es denigrar a las mujeres, pero hay que tener cuidado cuando se tiene tejado de vidrio”, le advirtió.

Además, le recordó que tenían pruebas que podrían perjudicarla, como un audio del día que discutieron fuertemente en TV+ por culpa de una foto íntima de Félix Ureta.

“Uno nunca sabe cuando puede aparecer un videito o un audio por ahí”, señaló desafiante.