Dos años de ‘Tu Día’: Priscilla Vargas y José Luis Repenning aseguran que “hoy somos unas personas completamente diferentes”

Priscilla Vargas y José Luis Repenning hablaron de los dos años que cumple “Tu día” con ellos como animadores. “El balance es mucho más que positivo”, dice “Repe”.

El 17 de octubre de 2022 debutó el reformulado proyecto AM del 13, por lo que este jueves festejará en pantalla el hito de su segundo aniversario.

En materia de sintonía, en lo que va de este 2024, de enero a octubre, “Tu día” logra un promedio de 5,5 puntos de rating, mientras que la competencia, en el mismo período de tiempo y horario, marca así: Mega 5,5; Chilevisión 5,5: y TVN 2,9 unidades. Es decir, el matinal de 13 se ha instalado en el primer lugar de audiencia, a la par que Mega y Chilevisión, señales que en los años anteriores estaban muy por encima de la programación matutina del 13.

Pamela Díaz, productora ejecutiva de “Tu día”, señala que “estamos muy contentos con todo lo que se ha conseguido y orgullosos de estar llegando al primer lugar de audiencia en tan poco tiempo… y todo esto que ha pasado, que ha sido puro trabajo, nos anima aún más, porque implica saber que al hacer las cosas bien se pueden obtener tan buenos resultados”, destacando que “llevamos dos años recién, entonces hay que seguir asentando lo que somos, lo que transmitimos y cómo nos llevamos entre todos en el equipo. Hay que seguir haciendo la pega con todas las ganas y con todo el empuje todos los días”.

José Luis Repenning confiesa que “son dos años que nos han sorprendido, porque han sido dos años en donde hemos ido creciendo y donde nos hemos ido acoplando como equipo”, a lo que agrega que “la verdad es que ha sido toda una experiencia explorar un formato distinto para nosotros… y estamos muy contentos porque las cosas se han dado bien y, con mucha humildad y sencillez, enfrentamos el día a día para intentar ganar más audiencia desde el punto de vista de la gente que se siente acompañada por nosotros”.

Tu Día Canal 13

Priscilla Vargas complementa a lo anterior que “tenemos el desafío de estar siempre en conexión con lo que la gente quiere ver, con lo que quiere escuchar y eso sumado a sus ganas de querer reír e informarse. Esa mezcla que logramos todos los días durante cinco horas puede sonar a tener que hacer un programa demandante o muy cansador, pero aquí las cinco horas se disfrutan al máximo”.

“Entendemos más el formato”

En relación al éxito que ha alcanzado “Tu día”, Vargas teoriza con que “es la compañía que hemos logrado en las personas. Nosotros sentimos que las personas nos abren las puertas de sus casas para que les hagamos compañía y ellos nos acompañan a nosotros también. Porque aquí hay un feedback súper importante con el público, siempre están participando, a través de redes sociales o a través de WhatsApp, por ejemplo, contribuyendo a las conversaciones o entregando datos”.

Dentro de ese contexto, Repenning manifiesta que “nos hemos consolidado como equipo humano y eso creo que se percibe en la pantalla. O sea, nosotros somos tal cual se nos ve, y eso obviamente es una buena señal. Aquí nada es forzado, el equipo trabaja súper cohesionado y eso se transmite… y todo eso la gente lo agradece y le gusta”, a lo que Priscilla añade que “aquí hay una buena onda muy genuina. Muchas veces nos preguntan por los integrantes del programa, como vestuaristas o productores, y les encanta que los mostremos porque son importantes. En ese sentido, es importante que les demos la relevancia que tienen ellos”.

Consultados por cuán cambiados se sienten hoy a cuando partieron con “Tu día” el 17 de octubre de 2022, José Luis responde que “todo esto es un aprendizaje permanente, entonces claro que somos otras personas. Comparado al primer día, hoy somos unas personas completamente distintas… entendemos más el formato y venimos a trabajar súper relajados todos los días, desde el punto de vida de que sabemos lo que le corresponde a cada uno en el equipo”, agregando que “siento que ha habido una evolución y lo paso súper bien cada día, haciendo un trabajo que me gusta y que siento que cada vez conozco y manejo mejor. Es por eso que estar acá me permite estar tranquilo. El programa me permite ser José Luis Repenning, entonces me siento muy cómodo”.

Por su parte, Priscilla Vargas confidencia que “yo estoy mucho más suelta, veníamos de un formato muy rígido… y ‘Tu día’ es como venir a la casa porque de verdad nos sentimos muy cómodos, en donde compartimos con un grupo de amigos que son muy profesionales y con los cuales tenemos conversaciones muy interesantes y de los que también todos los días aprendemos”.