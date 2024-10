Equipo completo de ‘Palabra de Honor’: Habemus comandante y sargento para el nuevo reality del ‘13’

Luego de confirmar a los 21 reclutas que se someterán al nuevo programa de telerrealidad del “canal de los realities” –Palabra de Honor: Lealtad o traición–, hacía falta conocer a quiénes serían las figuras encargadas de liderar a los participantes de la academia militar.

El elenco del nuevo espacio de telerrealidad de Canal 13

La formación del plantel de ‘famosos’ y ‘no tan famosos’ se terminó de completar el pasado martes 15 de octubre. Este exclusivo listado se compone por Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Maickol “Dash” González, Matías “Malito” Opazo, Anaís Vilches, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel y Natalia Urtubias.

¿Quiénes se encargarán de liderar al grupo de “incorregibles”?

Luego de que termine el actual programa del género que aún transmite la señal televisiva con casa en Inés Matte Urrejola, Providencia –¿Ganar o Servir?–, de la mano de la dupla conductora compuesta por Karla Constant y Sergio Lagos, se hará el debut del nuevo reality de Canal 13. Pero, como es lógico, para un espacio de corte militar, es necesaria la presencia de personas que dirijan esta academia.

Y para que los reclutas no vivan solos esta experiencia, los encargados de darle las instrucciones serán la Comandante Pía Arratia y el Sargento Botota Fox .

Sobre Pía Arratia

La oficial Pía Arratia tiene 42 años y pasó la mitad de su vida en el Ejército antes de retirarse con el grado de Mayor. Está casada con un oficial de la Armada también ya retirado, y fruto del matrimonio, tuvieron dos hijos. La elegida para este reality viene de una familia de oficiales: papás, tíos y hermana.

Cabe destacar que Arratia vivió su primera experiencia ante los medios hace casi dos décadas, cuando fue escogida por la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, para ser rostro de una sesión de fotos para instar a las mujeres a integrarse a la vida militar.

Respecto a este arribo en el reformatorio militar, la oficial detalló que “voy a llegar a poner orden al reality, porque es lo que hice durante 21 años en el Ejército: inculcar disciplina, espíritu de cuerpo, compañerismo y hacerlos ser mejores personas . A los descarrilados los voy a encarrilar, y ellos saben a lo que vienen, que va a haber mucha actividad física, mucho orden, que van a hacer sus camas y se va a dar cumplimiento a los horarios. Esto no es como estar en la playa, es una academia militar. Voy a ser muy dura y, como Comandante, van a tener que temerme”.

Sobre Botota Fox

Acompañando a Pía estará la Botota Fox, exparticipante de Tierra Brava y ¿Ganar o Servir?, en esta ocasión con un rango militar vivirá una nueva experiencia de telerrealidad, transformándose así en el Sargento Fox.

En relación a este nuevo aterrizaje en tierras peruanas, Fox señaló que “en los realities anteriores yo siempre apoyé todas las actividades, así que me dieron esta oportunidad . Para mí ésta es la pega ideal, porque disfruto del reality pero igual tengo acceso a mi teléfono, puedo salir, vivir en otro lado, descansar bien, y tengo las pilas recargadas siempre”.

Sumado a esto, se sinceró sobre su real interés y sueño de este ingreso a Palabra de Honor: “Siempre quise hacer el Servicio militar, me encantaba esa onda. Me lo tuve que sacar porque en esa época estaba trabajando haciendo aseo para mantener a mi mamá. Pero mi abuelito fue carabinero y siempre me llamaron la atención los uniformes. De hecho, a los 16 yo quería ser marino, pero me dijeron que no, porque iba a ir a puro ver hombres”.