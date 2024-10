“Eso en esa época era súper extraño”: Claudia di Girolamo se sinceró respecto al significado de lo que representó su personaje en ‘La Fiera’

En las últimas horas de esta jornada, Claudia di Girolamo tuvo una exclusiva conversación y análisis con Chileactores en donde, entre otras cosas, ahondó acerca del significado rupturista y revolucionario –para la época en la que se ambientó el producto audiovisual– de su personaje en la telenovela chilena La Fiera (TVN, 1999).

PUBLICIDAD

Dentro del extracto de 5:45 de la entrevista compartida en el Instagram @somoschileactores, di Girolamo comenzó destripando el argumento que había tras la representación de su papel protagónico como Catalina Isabel Chamorro Moreno: “Parte con la escena, me acuerdo, de que se va a casar y se escapa del matrimonio, que yo creo, que si bien no era un personaje empático, eso significó –fundamentalmente en las mujeres– un hito en cómo iba a ser tratada la historia”.

Respecto a lo que significó esto para el año del contexto en la teleserie, Claudia detalló en que “la mujer, que había aceptado casarse finalmente se da cuenta que no sirve para eso, que no está hecha para el matrimonio y que la única manera es ir , y no solo desgarra el vestido: quema el vestido; quema el significado social del matrimonio , y elige una vida austera y solitaria, y hacerse así misma sola. Eso fue un camino importante para mí, para construir ese personaje”.

También habló sobre la vital relación que tuvo su personaje con la hermana, llamada Blanca Chamorro Moreno, algo que terminó por complementar a Catalina: “Ahora, tengo que ser justa y decir que, La Fiera, sola, no se hubiera entendido sin su hermana . Creo que esa mujer, que lo único que quería era casarse, tener hijos –que era como la Susanita de la Mafalda–, construir un hogar, que uno lo puede ridiculizar, pero que tiene un enorme valor también, o sea ¿por qué no? ¿por qué no va a haber mujeres que quieran eso? sí está bien...”.

“Pero creo que esa dupla fortalece a ambas y fortalece la visión de, por primera vez en una teleserie, creo, una mujer que se niega a todo eso, porque no le sirve, porque no lo quiere: porque no quiere el matrimonio, porque no quiere tener hijos, y eso en esa época era súper extraño , pero construido desde su hermana. Los contrapuntos en la construcción de los personajes o en entendimiento de ciertos personajes, son súper importantes”, añadió la distinguida actriz de 67 años.

Si deseas ver más sobre esta repasada y exploración de personaje que dejó Claudia, lo puedes hacer a través de @somoschileactores.