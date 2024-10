“Jugaste el papel de víctima cuando en realidad eras el agresor”: la antigua broma de Will Smith hacia Justin Bieber

El caso de Sean Diddy Combs sigue en pie, y la preocupación persiste en relación a Justin Bieber, que se cree pudo haber sido una supuesta víctima del rapero. Combs ha sido acusado de abuso sexual y tráfico humano, con alegaciones que describe la creación de una estructura de abuso y explotación de mujeres y menores a lo largo del tiempo.

En plataformas de redes sociales han aparecido varios supuestos que sugieren que el cantante de Yummy podría ser una supuesta víctima, dado que trabajó estrechamente con el productor de música durante su ascenso al estrellato y también estuvo presente en sus fiestas, donde ocurrieron la mayor parte de las violaciones.

Will Smith

Ahora, un video viral en TikTok ha dejado expuesto al actor Will Smith, quien también habría tenido malas actitudes contra Justin Bieber

En particular, en el video se observa cómo le hace una broma pesada durante los Kid's Choice Awards de Nickelodeon, donde lo pone en la línea de fuego para recibir el famoso slime verde de este evento, bajo la mirada sorprendida e incrédula del popular cantante. Por esta razón, se le ha etiquetado como "victimario", ya que habría contribuido al supuesto acoso y a las circunstancias difíciles que experimentó durante su desarrollo.

Will Smith fue el centro de atención tras ser visto en fotos filtradas de las reconocidas fiestas de Sean 'Diddy' Combs. La estrella de 'Men in Black' parece estar a gusto y satisfecho en las fotos, lo que lleva a los críticos a tacharlo de "cómplice" en toda la situación, tal como sucede con otras figuras famosas como Beyoncé, Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio, entre otros.

Las imágenes son del 2004 y los seguidores aseveran que “un nuevo ídolo ha fracasado”. “Ya no puedo mirar a Will Smith de la misma manera”; “No puedo aceptar eso de Will Smith”; “La expresión de Justin... se nota que lo pasó mal”; “Will era uno de mis preferidos, pero desde que comprendí todo, ya no lo veré más como un ídolo”; “Y Justin atemorizado”; formaron parte de las reacciones online.