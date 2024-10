Julia Fernándes revela su secreto para mantenerse bella y tener “piel de guagua”: se implanta el “chip de la belleza”

La modelo brasileña Julia Fernándes tuvo una reciente aparición en el programa ForEva, conducido por Eva Gómez, donde habló sobre su carrera profesional y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la exparticipante del reality show Ganar o Servir compartió uno de sus secretos mejor guardados para su indiscutible belleza: el uso de un dispositivo tecnológico innovador que, según ella, le permite mantenerse siempre joven y radiante.

Durante la entrevista, Fernándes explicó que utiliza un implante hormonal conocido como el “chip de la belleza”. Este dispositivo, que solo está disponible en Estados Unidos y Brasil, se ha convertido en parte esencial de su rutina para mantener su apariencia. “Yo, para tener este cuerpo, tengo un chip hormonal de gestrinona, que no hay en Chile. Es llamado el chip de la belleza y solo lo tienen en Estados Unidos y Brasil”, comentó.

La tecnología detrás de este dispositivo es bastante novedosa. Según explicó la modelo, el chip se implanta debajo de la piel y su composición es personalizada, basada en un estudio hormonal detallado. “Es un chip que te implantan y te hacen un estudio hormonal. Yo me hice el mío hace dos días”, reveló Fernándes.

Según contó, el procedimiento es llevado a cabo por especialistas en Brasil, quienes analizan los niveles hormonales de la persona para crear un chip personalizado. “A mí me hacen todo un estudio hormonal, de cómo está mi testosterona y todas esas cosas que yo no entiendo. Es todo un test hormonal. Lo mando a Brasil y mi doctor hace un chip con las hormonas que faltan en mi cuerpo”, añadió.

Uno de los componentes clave de este dispositivo es la gestrinona, una hormona sintética diseñada específicamente para mujeres, que, según Julia, tiene múltiples beneficios estéticos. “Cuando me pongo ese chip, me crece el pelo, las uñas, me mejora la piel... Tengo piel de guagua”, afirmó la modelo, aunque también advirtió que los efectos pueden disminuir con el tiempo, mencionando que, al estar cerca de necesitar un nuevo chip, ha comenzado a notar imperfecciones en su piel.

No obstante, Fernándes advirtió que, aunque los beneficios son evidentes, el uso del chip también puede tener algunas contraindicaciones. “Te pueden salir más espinillas, así que hay que pedir primero una dosis bien baja”, explicó.

Finalmente, la modelo compartió que para quienes estén interesados en seguir su ejemplo, el acceso al chip de la belleza está limitado a algunos países y es necesario un análisis hormonal previo para determinar las dosis adecuadas. “Si a alguien le interesa, solo buscas chip de la belleza (en internet) y listo”, concluyó Fernándes, invitando a las personas a investigar más sobre esta tecnología estética que, aunque no está libre de riesgos, promete resultados impactantes.