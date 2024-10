Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció a los 31 años en un hotel de Buenos Aires

Este miércoles 16 de octubre, medios argentinos confirmaron el fallecimiento del cantante y exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne. El hombre británico de 31 años perdió la vida después de caer de un tercer piso en un hotel ubicado en Buenos Aires de Argentina.

De acuerdo a lo consignado por TN, el evento sucedió en el Hotel Casa Sur ubicado en Buenos Aires. Durante la tarde, el personal policial de la Comisaría 14B se dirigió a dicha locación después de un llamado de emergencia. Una vez llegado al lugar, funcionarios del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron el fallecimiento.

El director del SAME, Alberto Crescenti, detalló que “a las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur”.

“A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, cerró.

“No hubo posibilidad de hacer nada”, explicó el médico. “De acuerdo con lo que vio el equipo tenía fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas”, agregó.

Se están esperando los resultados de la autopsia para determinar cómo fue la caída que provocó la muerte del cantante. Todavía no se ha confirmado si se trata de un suicidio o fue un accidente.

Su historia con One Direction

El cantante salió a la fama junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson tras la formación del grupo One Direction en el programa de talentos, “The X Factor”. La banda juvenil se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, especialmente después del lanzamiento “What makes you beautiful” en 2011

El grupo creó otros éxitos como “Drag Me Down” y “Story of my life”. Sin embargo, en 2015 se anunció la salida del miembro Zayn Malik del grupo, y al año después se separaron. Todos los integrantes persiguieron una carrera como solistas.