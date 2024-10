“Me pasó por pavo...”: el chascarro que impidió que José Luis Repenning viajara al matrimonio de su primo en Argentina

En plena fiscalización vehicular, durante la mañana de este miércoles 16 de octubre, el conductor del matinal “Tu día” de Canal 13, José Luis Repenning, recordó una anécdota, desatando las risas de sus compañeros, todo por confiarse de una prórroga para los documentos vencidos durante la pandemia del covid-19.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió cuando un conductor que era fiscalizado, se percató en el lugar que sus documentos estaban vencidos desde 2021, lo que le recordó a José Luis Repenning que vivió una situación similar, pero en pleno aerpuerto esperando para viajar a Argentina.

Por qué Repe no pudo viajar al matrimonio de su primo

Así, Repe comenzó recordando que durante la pandemia del covid-19, se decidió extender la vigencia de las cédulas de identidad y documentos en general que estaban vencidos, por lo que no se preocupó mayormente cuando un primo que vive en Argentina lo invitó a su matrimonio, sin percatarse que esa medida sólo regía en territorio chileno.

“Tú sabes lo que me pasó a mí por pavo, por esta cuestión de la prórroga... Y yo trabajo en medio de comunicación, particularmente debería estar súper informado, pero de pavo me pasó”, comenzó diciendo.

Luego, Repenning siguió contando que llegó todo confiado al terminal aéreo, percatándose solo cuando estaba en Policía Internacional. “Llego al aeropuerto, y efectivamente estaba dentro del plazo de la prórroga; iba súper contento, pero el policía dice: ‘mmm, está vencido’. Y yo: ‘Sí, sirve hasta diciembre’, a lo que el oficial respondió ‘acá en Chile, no en Argentina; ahí no existe la prórroga’”.

Sin embargo, José Luis Repenning añadió que había llevado el pasaporte por si tenía algún problema con la cédula. “Pasé mi pasaporte... ‘¡Oiga, lo tiene vencido!’ Y yo iba con todo. Me dijeron que el pasaporte estaba vencido, ‘así que usted no va a poder viajar... Hable con la aerolínea, pero hoy día usted no va a poder salir del país’. Eso me pasó por..., y jodí con el viaje po”, contó el periodista, desatando las risas de sus compañeros del matinal.

“Así que le escribí a mi primo: ‘Lo siento, compadre, me pasó esto’. Fui material para el leseo de todos en el matrimonio, y me pasaban fotos y lo pasaron fantástico. Bueno, me fui para la casa, agarré un pote de helado y me puse a llorar, acostado en pijama”, cerró contando.