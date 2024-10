Pampita le quita apoyo a su exmarido en investigación por malversación de fondos públicos: “No estaría metida en ninguna cosa ilegal”

Carolina “Pampita” Ardohain dio otra contundente muestra en Argentina que la separación de su esposo, Roberto García Moritán, no tiene vuelta atrás luego de desvincularse públicamente de las investigaciones por malversación de fondos públicos y nombramientos fraudulentos en contra de su exmarido durante su mandato como ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Fue en una conversación con el programa “Socios del espectáculo”, de ElTrece, que la modelo y presentadora de televisión aseguró no tener ninguna vinculación con los delitos imputados a García Moritán.

La aclaración de Pampita Ardohain

“Investiguen, porque van a ver cómo son las cosas, porque decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar, y ensucian y llenan horas diciendo cosas que no son ciertas”, aseveró la argentina, quien fue abordada apenas llegó a su país desde Chile, donde estuvo participando de una serie de campañas publicitarias como nuevo rostro de una tienda de retail chilena.

“Yo trabajo en la tele, y hace muchos años que sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo, sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, pero me la banco porque estoy en esto”, dijo.

“Ahora me queda esperar a que pase el tiempo, y como lo digo siempre: ‘El tiempo lo acomoda todo y todos saben quién es quién’. Soy muy justa con el tema (de la investigación a García Moritán), porque me parece una injusticia la mentira. De todos, en la vida, soy muy transparente en mi vida, de todos mis actos. Así que ando tranquila por la vida, por suerte”, agregó.

Investiguen, porque van a ver cómo son las cosas, porque decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar — Carolina "Pampita" Ardohain

“Para mí no hay grises. Las cosas son blancas o son negras. Y en eso, en todos los aspectos de mi vida”, insistió la también expareja de Benjamín Vicuña, quien aseguró que “obviamente no estaría metida en ninguna cosa ilegal, de ningún tipo”.

“No tengo ni porqué estar dando explicaciones, porque no hay nadie que me conozca que pueda sospechar de mí. Los que no me conocen tampoco les tengo que estar dando explicaciones, porque los hechos hablan por sí solos”, recalcó.

“No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de mi vida. Siempre me levanté y seguí”, finalizó.