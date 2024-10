“Sepan que los estamos observando”: Con dura alerta para las figuras públicas Mega lanzó adelanto de su nuevo programa de espectáculos

El pasado viernes 11 de octubre Mega presentó su nuevo programa perteneciente al género de prensa rosa que “promete contar los secretos más ocultos del espectáculo nacional”: Only Fama. Este nuevo espacio estará liderado por la nueva incorporación del canal a su área de entretención, la conocida como Dama de Hierro, Francisca García-Huidobro.

Este lanzamiento de la señal televisiva con casa en Vicuña Mackenna, Ñuñoa, además de gozar con la conducción de la experta en el mundo farandulero y de moda, contará con la participación de cuatro panelistas inmersos en esta misma industria , como lo son Daniela Aránguiz (actual comentarista en Sígueme de TV+ y columnista en La Hora), Mariela Sotomayor (excomunicadora de Maldita Moda, Primer Plano y SQP), Michael Roldán (opinólogo en Gran Hermano Chile y en TV+) y Paula Escobar (periodista desempeñándose en Que Te Lo Digo de Zona Latina).

Adelanto de Only Fama

Durante esta jornada de martes, desde Mega hicieron oficial el adelanto del programa, el cual alertó sobre el contenido duro en torno a las figuras que serán paparazzeadas.

“Para los que les gusta andar poniendo el gorro, que son buenos para meter las patas, que andan en líos de faldas, o de pantalones, y que les gusta arreglarse los bigotes, sepan que los estamos observando” , fueron las primeras frases de los rostros que le darán vida a este espacio.

“Y no importa si son empresarios, políticos, artistas o deportistas. En este lugar hablaremos a calzón quitado, y no, no le vamos a prestar ropa a nadie. Aquí cualquiera se puede hacer famoso, hasta yo”, cerraron así la presentación conjunta.

Respecto a la fecha y el horario debut que tendrá esta nueva apuesta farandulera de la pantalla chica, aún no se tiene certeza. No obstante, con los comentaristas de lujo que tendrá Only Fama están aseguradas las papitas y revelaciones de toda índole.