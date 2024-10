Soledad Onetto asegura que la pérdida de su primer embarazo “me preparó para la llegada de Borja”

“Han sido meses maravillosos, de locura, una aventura muy impactante”. Así partió calificando su experiencia como madre, la periodista Soledad Onetto.

La conductora de noticias de Canal 13 conversó con Radio Pauta, en donde además recordó la pérdida de su primer embarazo.

Cuando le preguntaron qué tipo de madre quería ser, dijo que no sabía, “pero tengo clarísimo la que no quiero ser. No quiero ser la perfecta, la que le entregue todo, las últimas tecnologías, herramientas, que el niño esté rodeado de cosas”.

En cuanto al cuidado de Borja, quien nació en febrero de este año, Onetto afirmó que “me preocupo de que coma bien, sentarme a darle comida, está el cuidado de Andrés y mío. Lo bañamos, jugamos con él, interactúa con más gente, obviamente, pero nosotros somos sus ejes centrales. La mayor parte del tiempo la pasa con nosotros, yo estoy todo el día prácticamente con él, salvo cuando voy a trabajar”.

Recordó su pérdida

En enero de 2022 Onetto anunció la pérdida de su primer embarazo y lo recordó en Radio Pauta. “Ese fue mi primer balde de agua fría, muy demoledor, cable a tierra, cuando estábamos embarazados la primera vez, perdimos a nuestro hijo bastante avanzado”, dijo.

“Para todos es una pérdida gigantesca, cosa que no se puede comprender si es que no se vive. Es una cosa con la que aprendes a vivir. Ahí el aprendizaje más profundo, más potente, es que no controlas nada, ya no resulta la ecuación que hacía, disciplina, esfuerzo, amor, resultado. Acá no resultó”, agregó.eee

“Es una vacío muy grande, pero te va preparando para la vida, y creo que también me preparó para la llegada de Borja, porque las cosas efectivamente salieron bien, van saliendo bien, pero puede que en algún momento no sea así”, señaló.