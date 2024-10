“Tomaba sola todos los días una botella de champaña”: Francoise Perrot se confiesa sobre su lucha contra el alcoholismo

La exchica “Mekano” Francoise Perrot, conversó con José Miguel Viñuela en Dekan0s, donde junto a otros miembros del extinto programa juvenil, se confesó respecto a la lucha contra el alcoholismo.

“Me estaba viendo como súper sola y yo digo ‘esto está mal’ cuando ya empecé a tomar todos los días”, comenzó reconociendo. Ya antes había mencionado que esta adicción comenzó hace dos años y medio, tras separarse de su expareja.

“Me di cuenta cuando dije ‘ya cuánto rato llevo tomando sola todos los días una botella de champaña’, me doy cuenta cuando ya había empezado a tomar todos los días y ya al final me daba lo mismo la hora, si con las niñas o sin las niñas y una vez la Florencia, que está más grande, me dice ‘mamá qué onda’”, dijo Perrot.

En julio de este año conversó con LUN y dijo que se internó en una clínica, pero tuvo una recaída 8 meses después.

“Tomé conciencia y me interné en una comunidad terapéutica donde estuve siete meses y salí hace sólo dos meses”, contó. “Lo más complicado fue separarme de mis hijas, pero tenía que hacerlo por mi y por ellas. En ese lugar me enseñaron muchas herramientas para enfrentar esta enfermedad, que es crónica y en la cual obviamente puede haber recaídas, de las que te debes levantar”, agregó.

“A nadie le hace bien tomar alcohol, pero hay personas que pueden controlarlo y cuando buscas ayuda es porque realmente no puedes controlarlo. En mi caso no podía, el alcohol me hace mal y no lo puedo tomar más”, concluyó.

Las redes la aplauden

Quienes escucharon la entrevista dejaron conmovedores mensajes: “La felicito por pensar en ella, en sus hijas… y darle término a una Futura posible Adicción”; “Que bueno visibilizarlo nadie está libre de enfrentar esas dificultades”; “Lo mejor es darse cuenta y parar 💪 excelente decisión”.