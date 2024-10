“En esa situación, yo no lo haría”: Nelson Mauri entregó su postura respecto al arribo de Cathy Barriga a plataforma para adultos

En las últimas jornadas el nombre y apellido de la exjefa comunal de Maipú, Cathy Barriga, ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su inesperado arribo a una plataforma para adultos: Onfayer. Esto ha generado diversas opiniones, ya que la que fue alcaldesa de la comuna entre 2016 y 2021 se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

Siguiendo la misma línea, durante el capítulo emitido de este 16 de octubre del programa de farándula Hay Que Decirlo (Canal 13), un rostro televisivo, de los primeros en Chile en incursionar en este nicho comercial, se refirió a este caso que involucra a la exchica Mekano.

Específicamente, fue el exbailarín de programa de talentos Rojo (TVN), Nelson Mauri , quien entregó su opinión ante el espacio que se roba las tardes del ‘13’ : “Al parecer, ella está en una situación donde se expone también. No sé si lo necesitará o será una proyección de a lo que ella quisiese dedicarse como un trabajo, porque finalmente es un trabajo, cuando tú te lo tomas así, en el fondo, cuando vendes contenido sensual o para adultos hay un trabajo de preproducción y de postproducción, donde tení' que trabajar en una locación, una foto, en algo que querí' de repente explotar, entonces no sé si sea necesario para la situación en que ella está”.

Sumado a esto, el creador de contenido también cuestionó esta incursión de Barriga en el rubro: “Tampoco yo estoy metido en su billetera, entonces no sé si será una necesidad económica... entonces, tal vez, de repente ahorrarse como la exposición, en esa situación que ella está, yo, tal vez, no lo haría (...) Es diferente su situación, porque ella está muy ahí en la palestra, en la crítica... de repente exponerte al mismo tiempo cuando estai’ en un proceso legal, es un poco freaky la situación, es lo que a mí me llama la atención: está bien que en este medio tenemos que ser cuero de chancho, pero de repente tanto es como pa’ qué” .

Cabe destacar que en las últimas horas el hijo de la licenciada en psicología aseguró que se enteró de esta nueva faceta de su madre a través de memes, señalando que “ojalá fuera broma”. Por otro lado, el esposo de Cathy, Joaquín Lavín León, sostuvo que “ella es fuerte y valiente, y va a salir muy bien adelante de todo esto”, en relación a las acusaciones contra ella por fraude al fisco.