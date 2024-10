Ex pareja de Liam Payne lo había demandado dos días antes de su muerte

Según informes de fuentes allegadas, Maya Henry, la ex pareja de Liam Payne, ya está al tanto del fatídico deceso del antiguo miembro de One Direction.

El artista inició su relación con la modelo en 2019. En el transcurso de tres años, se posicionaron como una de las duplas más famosas ya que incluso se comprometieron en 2021. Sin embargo, da la impresión de que su unión fue perjudicial dado que ella lo denunció recientemente ante la ley.

Última publicación de Liam Payne

¿Cómo reaccionó la ex de Liam Payne a su muerte?

Según un informe de El Universal, la antigua pareja de Liam Payne está en estado de asombro por el fallecimiento y supuesto suicidio del cantante.

Un informante próximo a la chica de 23 años reveló al periódico británico Daily Mail que ella se enteró de la muerte de Payne gracias a un integrante de su grupo, a quien los medios de comunicación locales se acercaron buscando declaraciones respecto al trágico incidente.

A pesar de que Maya no emitió comentarios oficiales al diario, una persona cercana a ella indicó que estaba completamente atónita ante la novedad. "Ella está claramente en estado de shock en este momento", señaló el informante.

Dos días atrás, ella inició un proceso legal contra Payne, pidiendo específicamente que detuviera instantáneamente sus esfuerzos por establecer contacto, los cuales se originaron en 2022, cuando terminó su romance de tres años.

"Desde nuestra separación, he estado recibiendo mensajes de él que inundan mi teléfono, no solo desde su número, sino también desde varias otras líneas telefónicas, lo que me mantiene en la incertidumbre sobre la procedencia de los mensajes", declaró la maniquí.

La trágica noticia de la desaparición de Liam Payne provocó un aluvión de mensajes de consuelo para Maya Henry en sus plataformas de redes sociales. Su base de seguidores se esforzó en asegurarle que no tenía ningún papel en la tragedia, en respuesta a acusaciones provenientes de admiradores del artista de la canción Kiss you..