“Hablas de sororidad y no la tienes”: Gala Caldirola terminó llorando tras fuerte discusión con Faloon Larraguibel en “Ganar o Servir”

Gala Caldirola y Faloon Larraguibel nuevamente se enfrentaron en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y otra vez fue a raíz de los celos de la española por Raimundo Cerda.

Todo comenzó cuando ambas estaban conversando en el balcón de la casa, en donde la europea le comentó a la exchica Yingo que conocía a Pancho Rodríguez desde antes. “Mis amigas me decían que era un hueón bacán, que por qué no estaba con un hombre así, pero no me apetecía nada con él”.

Eso sí, Gala aseguró que ahora se siente “cómoda hablando con él, encuentro que tenemos cosas en común, pero para mí lo del Rai fue real hueona, yo sentí hueas”. Esta razón sería el motivo por el cual no estaría con alguien nuevamente dentro del encierro.

Acto seguido, comentó que Pancho intentó darle un beso, pero que ella lo rechazó puesto que no estaba lista para dar ese paso.

El reclamo de Faloon

Después de hablar sobre Raimundo, Faloon encaró a la española: “Ayer a mí igual me molestó cuando empezaste a hablar agí en la mesa conmigo porque sentí que me estabas culpando de algo que yo no hice. Yo no tenía la culpa que a lo mejor Rai anduviera detrás de mí, tratando de coquetear conmigo”.

“Te prestaste para el webeo todo el rato”, le interrumpió Gala, pero Faloon le aclaró: “Yo me presté para las actividades (...) Ya no es problema mío que él se haya confundido y que haya querido coquetear conmigo, ese es problema de él. Para mí era una actividad y quedó en la actividad, punto”.

“Después tú me dices ‘ay que la lealtad, que los códigos’, pero yo desde un principio llegué aquí diciendo que no tengo lealtad con nadie porque para mí no hay amistad aquí”, añadió la exYingo.

“Lo otro, Pancho llegó y empezamos a coquetear un poco, y como que a ti no te importó eso, fuiste y te metiste igual. Cuando hicieron la fiesta de los Vikingos te pidieron darle un beso y tu dijiste que no, y luego viniste a la pieza y le diste un beso. Entonces no fue en actividad, no te importó mucho que a mí me importara un poco. Me estás pidiendo esto, pero tampoco ella lo hace”.

“No puedes comparar las situaciones, pero bueno”, respondió Gala, en tono de víctima.

Acto seguido, Caldirola explicó que lo que ella tenía con Rai no era solamente un coqueteo, sino que ellos tuvieron una relación dentro del encierro y que encontró que la actitud de su compañera fue “una falta de respeto”.

El llanto de Gala

Según Faloon, Gala solamente pelea con las mujeres y no le para los carros a Raimundo, el verdadero culpable de sus inseguridades y celos.

Tras un fuerte palabreo, en donde ambas se dijeron de todo, Gala decidió abandonar la conversación: “Mira Faloon, no quiero hablar más contigo porque me hiciste sentir mal y no te importó, fuiste egoísta. Tú sabías que me iba a sentir mal y te prestaste para el webeo, hablas de sororidad y no la tienes”.

“Contigo no se puede hablar, y te lo han dicho todos en la casa porque no reconoces tus errores, pasaste a llevar a personas sin importante cómo se sentían”.

“Tú andas pagando con la misma moneda y eso no se hace”, lanzó la exYingo. “Tú me dijiste que no me debes lealtad, así que a mí no me la pidas”, le respondió la europea, molesta y yéndose a su habitación.

Acto seguido, Gala Caldirola y Faloon Larraguibel continuaron su pelea frente a todos los participantes.

“A mí nadie me ha pedido perdón. Me hicieron sentir mal y vayanse a la chucha, porque al final parece que yo soy la imbécil por tener sentimientos (...) Solo te importa lo que piensas tú y lo que sientes tú”, comentó entre lágrimas Gala.

Finalmente, la española terminó siendo consolada con Pangal Andrade, mientras Faloon habló con Raimundo sobre la situación y luego terminó rompiéndose al igual que su compañera.