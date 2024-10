“Te lo prometo por Dios que no voy a pelear”: Cony Capelli será parte de la competencia culinaria de Top Chef VIP Chile

Ya es de público conocimiento la fecha estreno para la segunda temporada de Top Chef VIP Chile, la cual será el próximo lunes 28 de octubre a eso de las 22:30. Y bajo este contexto, en esta jornada de jueves , desde el restaurante del chef Benjamín Nast (Demencia, Vitacura), se llevó a cabo el lanzamiento ante la prensa de lo que será esta nueva edición del programa de corte culinario.

PUBLICIDAD

Este evento contó con formación casi completa . Por un lado, quien condujo la actividad fue el actor nacional Cristián Riquelme que se encargará de animar nuevamente este espacio televisivo. Por otro, los jurados también se mantendrán: Benjamín Nast, Fernanda Fuentes y Sergi Arola. Y, en cuanto a los participantes, serán 15 los rostros de famosos pertenecientes a distintas áreas que se pondrán la pechera de cocina.

De estos integrantes, solamente faltaron dos que no pudieron asistir: Javiera Acevedo y Luis Gnecco. Respecto a lo demás, lucieron orgullosamente su armadura de competidor gastronómico.

Y como si fuera poco, Chilevisión le pone las fichas una vez más a un espacio digital de tipo react, en el cual uno o más rostros reaccionan a los distintos capítulos del programa. En esta oportunidad, la dupla encargada de cumplir este rol será la compuesta por la actriz chilena Begoña Basauri y la actriz, tripulante de cabina y exGran Hermano Chile 2023, Trinidad Cerda .

La voz del plantel 2024

En relación a este nuevo proyecto de react que compartirá el dúo femenino, tuvieron tiempo para conversar con Publimetro respecto a este desafío.

“Estoy súper contenta, porque realmente es el primer proyecto que llega a vida sin poder ser eliminada, entonces nadie me va a poder eliminar: estoy en mi espacio seguro. Me encanta Chilevisión, me encantan mis compañeros; estoy con la Bego y estoy feliz, porque hacemos una dupla súper electrizante... lo pasamos súper bien las dos, la veo y me río, así que ya empezamos súper bien . Y me encanta estar aquí con esta casa televisiva que me vio nacer en un reality show, así que, súper agradecida”, detalló Trinidad Cerda.

En la otra vereda, Basauri, actriz con papeles en telenovelas nacionales como El Señor De La Querencia (2007), ¿Dónde Está Elisa? (2009), Mama Mechona (2013), Verdades Ocultas (2017), de cara a su primera experiencia en un espacio de este tipo, sostuvo que “cuando me propusieron este desafío, al principio me dio como ene nervio, porque dije como ‘pero, espérate... como un react, como Twtich ¡qué heavy! no, son como otras plataformas; nada que ver‘. Pero, en realidad, lo que ha pasado un poco con la televisión es que los medios digitales se están comiendo a la televisión, porque la televisión sigue un poco en un bastión medio antiguo de mostrar como la perfección, y yo creo que todos estamos cansados de eso, porque nadie es perfecto: nadie llega todos los días maquillado a su casa, nadie está todos los días de buen humor, nadie está tan feliz de ver todo el rato...”,

PUBLICIDAD

De esta manera, respecto al poder de los medios digitales, la profesional de 43 años subrayó en que “tienen esa posibilidad, de que, de repente, uno llega uno llega y dice ‘oye, vine en pijama, estoy enfermo... oye, sabí' que vengo apestadísimo, porque me pasó no sé qué, o te peliai’ con tu compañero‘. Y eso, dije, es una muy buena oportunidad que un canal establecido y grande como Chilevisión haya tomado los reacts y hoy día ellos mismo produzcan sus propios reacts: es como agarrar el lenguaje digital, y entre comillas, oficializarlo un poco. Esto es lo que viene... sumémoslo, no compitamos, sumemos este nuevo lenguaje . Creo que es la nueva forma, también, en que mucha gente llega a su casa después de un día súper agotador y quiere ver un programa, y entretenerse, pero también quiere estar acompañado, entonces es una forma de acompañarse: es como una mezcla entre un podcast, pero estar con amigos, pero estai’ viendo tele, pero estai’ haciendo una receta junto”.

Cony Capelli: “te lo prometo por Dios que no me voy a poner a pelear”

Sumado a los dichos de las protagonistas del react de esta temporada, una de las participantes en este 2024 que es la bailarina, influencer y la flamante ganadora de Gran Hermano Chile 2023, Constanza Capelli, nos compartió su experiencia de este arribo a las cocinas de Chilevisión: “Lo distinto y diferente que podrán ver de mí en esta temporada es, primero, no me voy a poner bélica... te lo prometo por Dios que no me voy a poner a pelear. No, pero hablando en serio, yo creo que algo lindo de Top Chef y lo más bello que tiene, es que es un programa de un contenido súper limpio que entrega muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, que entrega momentos divertidos por sobre los conflictos”.