“Yo le tengo susto a...”: María José Quintanilla reveló a qué le tiene miedo de la maternidad

Es una de las artistas rumoreadas para pisar la Quinta Vergara el próximo año en el Festival de Viña del Mar, y no sólo como número musical, sino que también como jurado. Se trata de María José Quintanilla, la cantante que se hizo conocida durante su juventud en “Rojo, fama contra fama”, y sigue dedicándose a la música, mientras paralelamente trabaja en Mega en el programa “La hora de jugar”.

Ella se sentó junto a Pamela Díaz y tuvo una extensa conversación para el programa de Youtube de la animadora, llamado “Sin Editar”. En este espacio, la dupla discutió diversos temas como la posibilidad de Cote de convertirse en madre, y a sus 34 años, comentó que sí le gustaría.

“No, amiga, no”, le aconsejó la Fiera, y Quintanilla le pidió que se explayara, considerando que Pamela es madre. “Tener hijos hoy, como está la sociedad, ya es difícil. Los cabros están muy especiales y nosotras no tenemos mucho tiempo tampoco”, explicó.

María José Quintanilla Fuente: Instagram

El verdadero miedo de Coté Quintanilla

María José rápidamente dijo que esos motivos no eran una preocupación para ella, sino que estaba interesada en el parto en sí, y le consultó si es que duele pujar el bebé durante un parto natural.

“Es que yo le tengo susto a la pujada. Es que mi hermana en dos ocasiones no alcanzó a pedir la epidural, entonces mis parámetros son altísimos”, comentó.

Pamela Díaz expresó su sorpresa ante las condiciones en las que la hermana de la cantante tuvo a sus bebés. “Yo a la tercera (guagua) entré al parto... Vi todo”, reveló. Ella contó que la matrona incluso la alentaba para que viera más de cerco.

“No me dio nervios, yo pensé que me iba a desmayar (...) Lloré, me puse a llorar y eso que con esas cosas no soy tan sensible, la abracé. Mi visión de ella cambió, la admiro, qué fortaleza”, cerró María José Quintanilla.