“A mí me interesa que ella se luzca”: José Antonio Neme entregó su sincera opinión sobre el compañero de Karen Doggenweiler en Viña 2025

El cuarto panelista de “Que te lo digo” lo hizo otra vez. José Antonio Neme nunca falla al momento de tener que entregar una buena cuña para el programa de Zona Latina compuesto por Paula Escobar, Luis Sandoval y Sergio Rojas, y esta vez no fue la excepción.

PUBLICIDAD

Un periodista de “QTLD” asistió al evento de la Revista Velvet, y se encontraron con Neme, quien gustosamente se dio el tiempo para hablar con él y los panelistas que estaban conectados en directo a través del celular del reportero.

Luchito Lágrimas no se aguantó y tuvo que consultarle cuándo Mega va a anunciar a Rafael Araneda como animador del Festival de Viña del Mar 2025 que va a acompañar a Karen Doggenweiler. Esto considerando que es el rumor más latente que se maneja en la industria del espectáculo.

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler Fuente: Instagram

La sincera opinión de Neme

“La verdad es que no tengo la más mínima idea cuándo, no me corresponde a mí decidirlo”, partió. “No sé si me interesa tanto, eso lo verán los ejecutivos que ellos vean”, dijo sin cuidado Neme, quien prosiguió a sincerarse sobre el tema.

“A mí particularmente, y esto es en serio, lo que a mí me interesa es que Karen Doggenweiler lo pase bien. El tipo que se pare ahí sea Rafa, Martín, Julián o Mickey Mouse, no tengo idea, me da lo mismo. Lo que a mí me interesa es que mi compañera se luzca porque se lo merece”, explicó el periodista.

Él dijo que el compañero de Karen tiene que esmerarse en hacerla sentir cómoda, “que la respete, que la contenga, que la levante, la eleve y le permita cumplir su sueño. Si es Araneda, Martín o Julián, la verdad es que a mí no me importa”.

“Lo que me importa es que ella lo pase bien, porque yo trabajo con ella, ella es mi compañera”, recalcó José Antonio Neme.