“De repente envejezcamos juntos”: Repenning habló sin pelos en la lengua respecto a su relación con Priscilla Vargas

Si hablamos de periodistas chilenos que, en más de alguna ocasión, han sido centro de piropos, tenemos que señalar a José Luis Repenning, profesional de las comunicaciones que actualmente se desempeña como conductor –junto a su compañera Priscilla Vargas– en el matinal de Canal 13: Tu Día.

PUBLICIDAD

El periodista (47 años) por la Universidad del Desarrollo, ya lleva dos años en la señal televisiva ubicada en Inés Matte Urrejola, Providencia, luego de una vasta estadía en Mega desde el 2006. Por el ‘13’, además de trabajar en el programa matutino, durante 2023 fue unos de los jurados de la LXII edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que en ese entonces el canal compartía la licitación junto a Televisión Nacional (TVN).

De esta manera, tras el arribo de Repenning al “canal de los realities”, junto a Vargas tomaron la batuta que llevaba la dupla compuesta por Mirna Schindler y Ángeles Araya . Por consecuencia, gracias a esta nueva apuesta por el ‘13’, tal como sostuvo el medio La Cuarta, entre enero y octubre el matinal repuntó en rating, algo que los posicionó en el primer puesto junto al espacio espejo de Mega, liderado por Karen Doggenweiler y José Antonio Neme: Mucho Gusto.

En medio de una conversación que tuvo el periodista con La Firme, perteneciente al medio ya señalado, ahondó en su vida personal, sus años escolares, sus primeros pasos en la profesión, las coberturas que más lo han marcado, su rol como animador del matinal y acerca de su relación con Priscilla Vargas, entre otros momentos.

La conexión profesional de ‘Repe’ y ‘Pri’

Precisamente, Repenning habló respecto al vínculo profesional que mantiene con su compañera de matinal, Vargas: ‘Si nos pillamos a los 50 o 60 años, de repente envejezcamos juntos’, fue la promesa que le hice a Priscilla Vargas. Esa fue una especie de talla que ha dado harta vuelta . Parece que es una tontera que dije, porque ha resonado mucho... no creo que me aguante... no está escrita en ninguna parte, partió como un chiste básicamente... pequé de ingenuo, porque como vengo de otra realidad (de los noticieros), lo que decía allá a nadie le importaba; pero lo dije justo cuando me vine para Canal 13 y tiré esa talla en Socios De La Parrilla. Dos años después me siguen haciendo preguntas de eso”.

Mientras que en la otra vereda, en una entrevista con Revista Velvet, Vargas detalló que “sería tonto descartar de antemano una situación así (...) ¿Coincido con esa apreciación?... lo que pasa es que somos tan amigos, tan partners, que cualquier cosa que pasara podría estropear todo lo lindo como amigo de la vida y del trabajo . Sería muy fome... También es como ‘péguenle un cachetazo al ‘Repe’, mira la mujer que tiene trabajando todos los días, estupenda, encantadora’. Entiendo a la gente que piensa así, pero también se ha visto que relaciones de amistad se estropean por decisiones apuradas”.

Si deseas leer en mayor profundidad la entrevista de José Luis Repenning junto a La Firme (La Cuarta), haz click en el link de este párrafo.