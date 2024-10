“Diez días antes, me quisieron cambiar el día”: Belén Mora reveló el impasse que protagonizó con la producción del Festival de Viña

Belén Mora estuvo como invitada en el podcast conducido por Carla Jara, “Entre Amigas y Copas”, en donde recordó su paso por el Festival de Viña del Mar y el impasse que sufrió con la producción del certamen.

Cabe recordar que la comediante piso el escenario de la Quinta Vergara en febrero del 2023, en donde en medio de su rutina recibió las pifias del público.

“Fue heavy”, expresó Belén de entrada. Eso sí, enfatizó que no fue lo peor que le ocurrió durante ese tiempo.

Al ser consultada sobre si volvería a participar del festival viñamarino, la exMorandé aclaró: “En este momento de mi vida, en un corto o mediano plazo, creo que no”.

“Creo que ya cumplí el sueño de estar en el Festival de Viña. Yo lo pasé increíble, a pesar que me hayan pifiado al final. Los otros cuarenta y tanto minutos que no me pifiaron lo pasé ‘la raja’”, expuso.

Sin embargo, reveló que “tuve malas experiencias relacionadas con mi ida al festival, que no tuvieron que ver necesariamente con la noche en la que actué”.

¿Qué pasó?

Según las palabras de Belén en el espacio, durante la previa de su actuación en el Festival de Viña vivió una inesperada situación con la producción.

“Diez días antes, me quisieron cambiar el día”, confesó, agregando “pero eso genera un estrés, una incomodidad y un estado ansioso innecesario. Porque tú dices ‘¿por qué?’. Le pregunté a las personas que me citaron a reunión, ‘¿por qué soy la única que está acá y no están todos los comediantes pasando por esta misma situación?’”.

“Eso lo encontré tremendamente injusto”, aseguró la humorista chilena.

Finalmente, Belen Mora reiteró que: “Ni en un mediano ni corto plazo iría, por esa razón, y porque también soy de ciclos como fui al Festival de Olmué, increíble, fui a Viña, la raja, fui al Festival de Las Condes, bacán”, destacó Belén, dando a conocer los proyectos que ha participado.

“Ahora me importa siempre comunicar, hacer stand up, pero no necesariamente en un festival televisado”, sentenció, agregando que le gustaría hablar de la “salud mental” y además, volver al teatro.