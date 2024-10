“Erí' un mentiroso, un cagón, un poca cosa”: Íñigo reingresó a ‘Gran Hermano’ mediante actividad del ‘congelado’ y disparó con todo en contra de Waldo

El reality del “ojo que todo lo ve” vive sus últimos días en emisión, puesto que el próximo jueves 24 de octubre será la gran final de Gran Hermano Chile 2024. La última novedad de la producción fue el cambio de objetivo en el poder del voto popular: ya no es negativo sino que es para mantener a los participantes durante este last dance del programa de telerrealidad.

El nuevo voto positivo

Al igual que en la edición pasada, durante estas jornadas finales del reality la finalidad de la votación del público es la inversa al curso normal, ya que los fanáticos de “La casa más famosa del mundo” deberán escoger –mediante mensajería SMS– a sus jugadores favoritos para dejarlos dentro de las dependencias y no para buscar su salida , como lo común del juego.

Y esta nueva forma ya tuvo a su primera víctima, debido a que el bailarín Iván El Potro Cabrera fue eliminado durante el pasado miércoles 16 de octubre tras acumular tan solo el 0,98% de los sufragios.

Congelado de Íñigo López

A lo largo de este jueves 17 de octubre, el elenco de la casa-estudio de Buenos Aires fue protagonista de cuatros reingresos por la conocida actividad del ‘congelado’, la cual obliga a los participantes –en cuanto suena una alarma que pone el dueño de hogar– a mantenerse inmóviles y sin posibilidad de emitir sonido alguno. No obstante, generalmente se rompe esta medida en cierto punto, puesto que algunos desobedecen las normas, o bien, lograr quedarse 100% sin movimiento, es imposible.