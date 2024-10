“No presto mucho atención a lo que dicen”: Iván Cabrera aseguró ser ‘cuero de chancho’

A la cuenta regresiva para la final de Gran Hermano Chile cada vez le quedan menos segundos en el marcador... y es que el próximo jueves 24 de octubre será la despedida de la segunda temporada del país del cobre del reality del “ojo que todo lo ve”.

Aparentemente, este último baile se tuvo que adelantar debido a la amarga recepción que tuvo esta edición 2024 de “La casa más famosa del mundo” . Pese a que nunca hubo confirmación por parte de Chilevisión acerca de un término anticipado respecto a lo que se planificó desde un comienzo, desde el otro lado de la cordillera distintos medios de corte farandulero indicaban que la versión chilena tendría al domingo 3 de noviembre como fecha tope. No obstante, esta premisa incluso le daba más de dos semanas de diferencia.

Teniendo en consideración que la instancia definitiva se acerca a pasos agigantados, desde la producción decidieron activar el voto positivo, ya no para eliminar a algún participante, sino que para ayudarlo a mantenerse hasta el final . Por ende, durante los próximos días quienes reciban menor cantidad de sufragios vía SMS, serán las víctimas del público.

Y siguiendo esta misma línea, quien se convirtió en el primer jugador que tuvo que dejar el encierro de mano de esta nueva finalidad del voto, fue el bailarín y exRojo (TVN), Iván Cabrera. El Potro, como es apodado, recibió tan solo un 0.98% de respaldo en la papeleta.

Ya cerca de 24 horas después de su segunda salida –ya que había reingresado a las dependencias a raíz del repechaje de los compañeros de la casa– el eliminado de 41 años participó de una de las tantas dinámicas de preguntas por redes sociales que lleva a cabo el área digital de CHV.

En esta oportunidad, el equipo del canal le propuso varias preguntas que debió responder. Y respecto a si él siente que fue auténtico dentro del reality, sostuvo que “en Gran Hermano, aquí y en la quebrada del ají, siempre soy el mismo” .

También le consultaron en relación a si los gritos que realizaron desde el exterior le afectaron, frente a lo que se sinceró con que “la verdad que no... no presto mucha atención a lo que dicen; tratan de generar. Me mantengo siempre sólido, ahí concentrado en lo que tengo que estar atento”.

Como bonus track, para Cabrera, esta segunda temporada del programa de telerrealidad en su versión de la tierra de poetas la ganará el jugador chino Yuhui Lee.