“Sabe que no me gusta el show”: Mario Velasco le mandó un mensaje en vivo a Mariela Sotomayor debido a supuesto robo de idea por programa de Mega

Mega ya trabaja en los últimos preparativos para su nuevo programa del espectáculo nacional –Only Fama– que tendrá su debut el próximo viernes 25 de octubre y que animará la Dama del Hierro, Francisca García-Huidobro, quien estará acompañada de un equipo de comentaristas de lujo y con vasto recorrido en el rubro, conformado por Daniela Aránguiz, Mariela Sotomayor, Michael Roldán y Paula Escobar.

Pero como no todo puede ser color de rosas, un rostro de la industria ha estado en la palestra por duras acusaciones que realizó en contra del canal con casa televisiva en Vicuña Mackenna, Ñuñoa. En específico, fue el conductor de Zona De Estrellas (Zona Latina), Mario Velasco , quien mandó el recado dirigido a la señal .

¿Qué dijo Velasco?

“Brillantes los cerebros de Mega. Al parecer, a Mega le gustó la idea y decidieron tomarla como propia y hacer un programa. Gasté mucha plata en hacer este material. No puedo usarlo, para que tú sepas cómo son las cosas en esta industria, pero el mundo es redondo y el karma existe, y sabes que te lo digo a ti. Sabes que te hablo a ti... ya nos volveremos a encontrar. Ya podré vengarme de esta traición”.

El cuestionamiento de Mariela Sotomayor

Fue en conversación con Hay Que Decirlo (Canal 13) que la exPrimer Plano y panelista de Only Fama expresó que “yo no sé, y lo voy a decir con mucho respeto porque a Mario le tengo mucho cariño, pero yo no sé si a alguien le hace sentido que Mario Velasco, nadie más, pudiese haber tenido la idea de que volviese un estelar de farándula al estilo de lo que fuimos anteriormente con Primer Plano, con panelistas como los que estamos...” .

En relación a este sorpresivo recado de Velasco, Sotomayor agregó que “me da lata, porque, no sé, no conozco bien la situación también, ¿cachai’?. No he conversado con Mario; le tengo mucho cariño a Mario. Pero de verdad, yo lo único que puedo decir es que yo estoy trabajando en un proyecto que es genuino, en un proyecto que buscó a diferentes personas para generar algo, que es algo que estamos preparando con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho profesionalismo, que hay un equipo de periodistas detrás, de productores, que tienen un gran reto, entonces, creo que, mirar ese trabajo en menos diciendo ‘esto fue una idea mía’, tampoco corresponde”.

La respuesta del conductor de Zona De Estrellas

Y respecto a las últimas informaciones en torno a este tema, Mario Velasco, en plena transmisión del programa que anima no se aguantó las ganas de responderle a Sotomayor: “Mariela me conoce... sabe que no me gusta mucho el show. O sea, nunca he estado en televisión por pegarme el show ni andar haciendo aspavientos de cosas que no son: no suelo mentir . Y, por lo demás, de alguna manera, el que se hayan cerrado las puertas, el hacer esto público, es por la impotencia que me da de encontrarse con gente en esta industria... porque en TVN también me pasó algo parecido (en Buenos Días A Todos).