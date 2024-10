Sandy Boquita desclasifica tongo que hizo junto a Roberto Dueñas: “Así era en ese tiempo la farándula en el país”

Una revelación que muchos podían haber especulado, pero que ahora se confirma, es la que hizo durante las últimas horas la modelo y empresaria Sandy Boquita, quien durante su participación como invitada al programa “No es lo mismo” de Tevex, desclasificó un tongo que hizo junto a Roberto Dueñas, el que consistió en simular que eran pareja.

Sandy Boquita comenzó su relato contando que conoció a Roberto Dueñas cuando llevaba muy poco tiempo en Chile, motivo suficiente para que el productor y empresario le propusiera aparecer públicamente de la mano para simular que eran pareja, todo esto en medio de un mall de la zona oriente de Santiago.

De acuerdo a lo indicado por Sandy Boquita, en ese momento Dueñas le dijo “démonos la mano”, y agregó “detrás de aquella columna hay una cámara, detrás de la otra columna también una cámara, tú eres mi nueva pareja y como eres la ex de Gary Medel, todo calza”, indicó.

Cómo conoció a Roberto Dueñas

Luego la modelo y empresaria recordó que conoció a Dueñas cuando fue a su discoteque. “Yo fui a su discoteque, entonces él me dice “¿me conoces?” y yo le respondo que no, me indica que era el productor más grande de Chile, yo no sabía si era verdad o no como recién llegada a Chile, pero eso señaló Roberto Dueñas para que hiciéramos el tongo”, contó.

A lo anterior agregó que Roberto Dueñas le dijo que “yo te voy a ayudar a hacerte conocida en Chile, iremos a un mall, nos tomaremos algo rico y para eso él llamó a Intrusos, SQP, En Portada, para que supieran que era su nueva pareja, y me solicitó que hiciéramos como que no queríamos las cámaras al salir del lugar”, señaló.

Según cerró contando Sandy Boquita, solo se dieron la mano y el tongo no pasó de ahí. “Hago mi mea culpa de que realicé muchas macanas (mentiras, tongos) en Chile, pero bueno, así era en ese tiempo la farándula en el país”, puntualizó la modelo.