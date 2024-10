Cual Kenita Larraín: Sergio Rojas regresó a Chile en silla de ruedas tras accidente en el reality “Palabra de honor”

El recluta Sergio Rojas no duró mucho dentro del reality de Canal 13, “Palabra de honor”. Sin embargo, no fue por haber perdido un duelo de eliminación, sino que sufrió una fuerte lesión, una rotura de ligamento, que no sólo lo dejó fuera de la competencia, sino que tuvo que mantener reposo en Perú antes de volver al país.

Hace más de 10 días que sucedió el accidente que lo dejó fuera del reality, y ahora ya se encuentra en nuestro país. El hombre detrás del éxito, “Me quemo, me quemo, me me me quemo”, habló con Publimetro sobre su regreso a Chile tras su fuerte accidente.

“Llegué a Chile a poner las cosas en su lugar porque he visto que hay mucho desorden”, partió el periodista. “Estaba todo muy desordenado. Me vine a poner las cosas donde corresponden. Ahora también Paula se va a esa jauría de alimañas (’Only Fama’), y para ver también quién será nuestra nueva compañera laboral”, agregó

“Así que va a ser una vuelta muy interesante para dejar a cada quien en su lugar. Reforzar el ‘Que te lo digo’ para lo que viene en lo que queda de este año. Además, estamos grabando la película, de hecho las escenas se graban el próximo sábado para ‘Chica Rica’”, adelantó Rojas.

La recuperación de Sergio Rojas

A pesar de que su lesión fue grave, el sentido del humor característico de Sergio no se ha ido. Él entregó más detalles sobre su estado de salud, y cómo se viene su recuperación. “Me fui a Perú en óptimas condiciones y llegué destruido. Soy el el recluta caído. El recluta maldito lisiado”, bromeó.

“Tengo inmovilidad en esa pierna y tengo que estar así hasta la próxima semana para que me vea el doctor del canal. Después, él me va a indicar cuáles son los pasos a seguir y cómo siguen monitoreando todo. El proceso que es largo”, añadió.

“Después de la operación viene el yeso, luego viene la bota y finalmente viene todo el trabajo de la recuperación de musculatura y movilidad para esa pierna, así que es un proceso largo. Pero el canal se ha portado súper bien y vamos a ver cómo continúa esta historia mi propio reality”, cerró Sergio Rojas.

