“Entiendo la talla..., pero hay una acusación de violación”: Camila Gutiérrez cuestionó broma de JC Rodríguez con investigación contra Monsalve

En medio de la delicada acusación en la que se ve envuelto el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de la cual se han ido conociendo mayores detalles en las últimas horas, ocurrió un particular momento en el programa Podría Ser Peor (Radio Biobio) que protagonizó su conocido conductor.

Precisamente, el hecho irónico fue por parte del animador del matinal de Chilevisión y rostro principal del espacio de streaming La Junta, Julio César Rodríguez, quien bromeó con el tema de las copas de pisco sour que habría bebido el exfuncionario del Palacio De La Moneda y la víctima que denunció el abuso sexual por parte de Monsalve.

Parada de carros de Camila Gutiérrez

Frente a esta suerte de sátira lanzada por JC, una de las invitadas al espacio, quien fue la escritora y guionista chilena, Camila Gutiérrez, encontró fuera de lugar este chiste en torno a la acusación que está en investigación reservada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte: “Oye, ¿puedo decir algo?... pero, es que voy a ser una persona muy insoportable, realmente insoportable, voy a cagar toda la onda de este programa”, fue la introducción del cuestionamiento de la joven de 38 años.

“Lo que pasa es que, me quedé pensando mucho en lo de los (pisco) sours que preguntaste al principio, e igual encuentro que es heavy el tema, como que entiendo que esté la talla del sour, pero nah’ po... hay una acusación de violación, ¿cachai’? . No quiero quizás sonar como que se piense que estamos banalizando el tema porque no es mi intención. Es que, además, justo escuchamos a la (ministra de la Secretaría General de Gobierno) Camila Vallejo cuando te fuiste”, detalló Gutiérrez.

Y antes de una pausa en el podcast, Rodríguez interrumpió con las siguientes palabras: “Sí, pero este viene heavy desde ayer, lo que pasa es que Camila Vallejo ayer no habló”.