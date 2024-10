“He estado cuidándome al máximo porque quiero ser autovalente”: Carlos Tejos reveló las consecuencias los que tiene vivir tras sufrir un accidente cerebrovascular

El periodista Carlos Tejos estuvo como invitado en el más reciente capítulo de “Podemos Hablar”, en donde reveló desconocidos detalles de su accidente cerebrovascular (ACV) y las consecuencias que le trajo a su vida.

En una conversación en el programa de Julio César Rodríguez, el comunicador contó que todo ocurrió hace un año, cerca de su cumpleaños, cuando un día se despertó y había perdido la visión.

“Usted en casa haga el siguiente ejercicio, no ver nada por el ojo izquierdo”, relató, para luego continuar con su historia: “Como soy creyente, me mantuve (diciendo) ‘no, Dios me va a ayudar’, porque no me atrevía a aceptar que no estaba viendo por este ojo”, reconoció.

Es por eso, que Tejo no asistió inmediatamente a un centro de salud. “Yo me aguanté, decía ‘no, esto va a cambiar, va a cambiar’”, pensaba, pero nada fue así.

De hecho, el periodista comentó que esperó hasta el último momento para ir a un especialista: “Yo vine a tomar cartas porque no veía nada y se mantenía (...) Uno de los neurólogos que me está viendo me dijo ‘Carlos, usted la sacó barata’”, fueron las palabras de su médico.

“A mí me aterra perder la visión, por mi trabajo, porque creo que aún tengo mucho más por hacer. Me queda el ojo derecho bueno, en el izquierdo me queda 30% (de visión) y tengo que usar lentes”.

El tratamiento

“Hoy estoy con medicamentos, tratamientos, me he refugiado en las terapias alternativas, he bajado de peso, no consumo sal... he estado cuidándome al máximo porque quiero seguir estando bien, porque quiero ser autovalente”, reconoció el periodista.

Finalmente, Carlos aseguró que este último tiempo ha sido complicado en el ámbito personal debido a la partida de una importante persona.

“En los últimos años, en que no he estado tan vigente en la televisión, han pasado cosas. Lo más reciente es la muerte de mi abuela el 14 de septiembre, a los 103 años. Ha sido un año muy difícil, como muchos lo vivimos”, narró Tejos en el programa de CHV.

“No sé si les pasa a ustedes que cuando viene una mala, vienen todas malas y uno parece que se va a hundir. Me ha salvado mis ganas de seguir adelante”, cerró.