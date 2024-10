“No me siento cómoda”: Pamela Díaz dio a conocer los motivos por los que ya no participa de la Teletón

Pamela Díaz es una de las figuras más queridas dentro de la televisión chilena, y es que su larga trayectoria en el espectáculo nacional la ha llevado a ganarse el cariño de su “people”.

Sin embargo, hay un evento importante al cual “La Fiera” decidió no asistir más y es a la Teletón, la jornada solidaria que dura 48 horas y que tiene como objetivo recabar dinero a través de donaciones para ayudar a la rehabilitación y tratamiento de los más de 32 mil niños, niños y jóvenes que se atienden en los 14 institutos del país.

¿Por qué no está en el show televisivo?

Fue durante la más reciente edición de su programa “Hay que decirlo”, en donde Pamela reveló por qué no quiere aparecer en el programa solidario.

Sus declaraciones se dieron cuando Francisco Saavedra, que estaba como invitado, le preguntó por qué no había ido al ensayo de la obertura de la cruzada solidaria.

“Yo no participo de la Teletón hace mucho tiempo, años”, dijo “La Fiera”, sin rodeos.

“Una porque no me siento cómoda en las cosas que me han dado para participar, y lo otro, porque yo todos los años depósito”, afirmó, dando a entender que igualmente es parte de la jornada. “Yo voy con mi hijo, y ese es mi aporte”, añadió.

Posteriormente, lanzó una indirecta a los actuales rostros que participan activamente del programa: “Vamos a ver si todos los que están animando ahí, aportan”.

Cabe recordar que hace pocos días se confirmó los cinco nuevos números musicales de artistas nacionales e internacionales que estarán presentes en el maratónico programa televisivo del próximo 8 y 9 de noviembre.

Entre los artistas se encuentran Álex Ubago, la banda dominicana Ilegales, La Combo Tortuga, los ganadores de los premios Pulsar en 2019, quienes también son parte de los intérpretes del himno de la Teletón 2024 junto a Kidd Voddoo, Pablito Pesadilla y Leo Muena.