“Siempre ha sido muy dicharachero...”: Daniela Aránguiz reaccionó al debut de Jorge Valdivia con su nuevo canal de Youtube

El “Mago” Valdivia siempre tiene una nueva carta bajo la manga que nos toma por sorpresa. Quien era uno de los futbolistas más reticentes a la farándula, especialmente después del sin fin de escándalos que ha protagonizado, ahora invitó a las personas a su intimidad.

Jorge Valdivia lanzó un nuevo canal de Youtube, en donde este jueves 17 de octubre, él estrenó “El Diar10 del Mago”. Un videoblog que muestra la vida del exseleccionado nacional, y el primer episodio estaba dedicado a la despedida de Gonzalo Jara, en donde hicieron una aparición sus excompañeros como Gary Medel, Esteban Paredes, entre otros.

“Me siento intimidado con esta huea”, partió diciendo el Mago, quien contó que estaba atrasado para la despedida mientras esperaba a su hijo, Jorge. En el capítulo se veía a Valdivia escuchando reggaeton, tirando la talla, equivocándose en la ruta y con sus implementos deportivos.

“Vamos a hacer varias cosas divertidas, un poco para que la gente también conozca mi otro lado. El papá, Jorge Valdivia amigo, con actividades que no tienen que ver al fútbol y eso”, introdujo.

Jorge Valdivia (Jaime Salazar/Jaime Salazar)

¿Qué opina Daniela Aránguiz?

Su exesposa, Daniela Aránguiz, y panelista del programa de farándula “Sígueme” comentó el debut en Youtube del padre de sus hijos. Ellos exhibieron el adelanto del primer capítulo, y solamente ella aplaudió este registro audiovisual. “¿Por qué no aplauden? Lo encuentro buenísimo, más encima uno de los camarógrafos es mi hijo...”, dijo y despertó la euforia del panel.

Gissella Gallardo le consultó si es que no lo encontraba inconsecuente, considerando lo reacio que ha sido con los medios. “Lo que uno dice en la mañana, no es lo mismo a lo que uno dice en la noche”, respondió.

Siendo sincera, Aránguiz terminó diciendo “en mi opinión personal, Jorge siempre ha sido muy dicharachero, siempre fue la alegría de los compañeros de la selección, el más chistoso. En las fiestas de la selección era el que se subía arriba de la mesa, le quitaba la corbata... Él era éste (imitando el gesto insigne del Mago)”.

“El hombre del que yo me enamoré era el chistoso, el feliz. No era el que trataba de hablar correctamente y era el personaje de alto conocimiento público. Esa persona no era Jorge Valdivia para mí, él siempre ha sido más del pueblo, no con corbata, la chaqueta de cotelé”, continuó y aseguró que le hace sentido que él quiera que la gente lo conozca más.