Sigrid Alegría muestra su nuevo look para teleserie nocturna de Mega: “Creyéndome la muerte”

Sigrid Alegría sorprendió en las redes sociales al mostrar el radical cambio de look al que se sometió para encarnar a su nuevo personaje en la próxima teleserie nocturna de Mega, Hermanos Casablanca. Tras su participación en Como la vida misma, la actriz se prepara para un nuevo desafío actoral, sorprendiendo a todos con una melena rubia que marca el comienzo de esta etapa.

El cambio no pasó desapercibido en su cuenta de Instagram, donde Alegría compartió el resultado de su transformación agradeciendo a su estilista de confianza, José Luis. “Te conozco desde mi primera teleserie. Me y nos acompañas en cada teleserie desde entonces, y me ayudas a crear el look de mis personajes”, escribió la actriz, mostrando su gratitud y el vínculo profesional que los une desde hace años. Además, con el humor que la caracteriza, añadió: “Me gusta venir a verte. Te abrazo y salgo, otra vez, de la peluquería, creyéndome la muerte”.

Este cambio de imagen es parte de la preparación para el estreno de Hermanos Casablanca, una de las nuevas apuestas de Mega, que se transmitirá en horario prime una vez finalice el remake de El Señor de la Querencia.

La teleserie, dirigida por Felipe Arratia, contará con un elenco estelar, donde además de Alegría, destacan figuras de la talla de Francisco Melo y Francisco Reyes. Cabe recordar que este trío de actores ya ha trabajado junto anteriormente en producciones, como la nocturna de TVN ¿Dónde está Elisa?, que fue todo un fenómeno de audiencia en su época.