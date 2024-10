“Era un gran desafío”: Rafael Araneda cuenta la firme sobre su posible regreso al Festival de Viña en programa de Pamela Díaz

Rafael Araneda habló sobre su paso como animador en el Festival de Viña del Mar y reveló si es que volvería a pisar el escenario en un futuro próximo.

PUBLICIDAD

En una conversación con Pamela Díaz en el espacio de YouTube llamado “DÍAZ DE VACACIONES”, la actual animadora de “Hay que decirlo” logró hablar con el comunicador sobre su paso por la Quinta Vergara.

“¿Animarías de nuevo el Festival de Viña?”, le preguntó la animadora del espacio, a lo que Marcela respondió de forma inmediata: “Obvio”, provocando las risas de todos.

Acto seguido, Florencia y Martina, las hijas de ambos, también dijeron que a su padre “le encantaba” subirse al escenario de la Quinta Vergara cada noche.

Sobre si era un trabajo estresante, Rafel se sinceró: “No, sí era un gran desafío”.

“Te encantaba, pero lo pasabas mal las semanas antes”, acotó Martina. “Sí, pero es un rol desafiante y eso me gusta a mí”, aseguró Araneda.

“Me acuerdo como estaba una semana antes leyéndose todos los guiones y no le podías hablar no más”, reveló una de sus retoñas.

PUBLICIDAD

Estar arriba de la Quinta Vergara

Acto seguido, “La Fiera” quiso saber cómo se sentía estar arriba del escenario más importante de nuestro país, a lo Rafael le dijo: “Es potente. Me acuerdo de una noche en que la Quinta Vergara temblaba, y yo veía a los niños con la Marcela que se iban corriendo para adelante (...) Estaba Wisin y Yandel, su despedida juntos”.

“¡Ay sí! Estaba repleto, sí me acuerdo”, le dijo Pamela. “Ese fue un momento en que fue una cosa así heavy porque eso (la quinta) temblaba” sobre todo en la canción “Algo me gusta de ti”.

“De repente (su familia) desaparecen y yo dije: o los aplastaron o la Marcela los sacó. Ella los había sacado”, rememoró sobre aquella ocasión.

Eso sí, según las palabras de Rafael este fue un momento inolvidable porque “la Quinta saltaba, fue impactante”.

Posteriormente, la exparticipante de Tierra Brava le preguntó al animador sobre qué hacer en los casos difíciles, sobre todo en relación a los humoristas y cómo poder controlar al monstruo.

En este contexto, es donde Rafael aclaró: “La pauta se tiene que cumplir (...) el público no lo va a entender y eso es parte del Festival de Viña, eso es lo bonito del festival, que la gente no lo entienda y trate de imponer lo imponible”.