¿Fue tongo o real?: Luis Mateucci cuenta si sigue la mala onda con “Pangal Andrade” tras final de “Ganar o Servir”

Pangal Andrade y Luis Mateucci protagonizaron varias momentos tensos dentro de su estadía en “¿Ganar o Servir?”, pero al parecer eso quedó en el pasado.

Cabe recordar que desde el primer día se vieron rencillas entre ellos, de hecho, hace pocos días nuevamente se enfrentaron en uno de los capítulos del reality de Canal 13 y hasta la producción tuvo que salir a intervenir.

Este último conflicto habría empezado luego de una competencia por equipos. en donde el grupo liderado por el deportista tenía la baja Javiera y de Oriana Marzoli por temas de salud, por lo que el capitán propuso que uno de los hombres repitiera en la competencia. Sin embargo, sus rivales se negaron a esta solicitud y obligó a que Gala Caldirola, única mujer del equipo, fuese quien repitiera.

Pangal reconoció estar “picado” y que encontró “injusta” la situación tras la competencia, lo que inició un conflicto entre ambos debido a las burlas del argentino.

“Eres un cagón, te sacaron de tu equipo”, le dijo, recalcándole que lo sacaron de la capitanía. A lo que Luis respondió: “¡,Sos un pelotudo, egocéntrico, que te las crees que te las sabes todas! ¡No sabes nada!”.

Cuando ya se había determinado qué participante debía servir a quien e iban a continuar con sus actividades en la casona. En ese momento Pangal se acercó y emplazó a Luis.

“Si te pillo afuera te saco la conch.....”, lo amenazó, bastante cerca.

¿Cómo está la situación ahora?

Según las palabras de Luis en una conversación con FMDOS, su enemistad con su excompañero de encierro parece haber quedado en el pasado tras la salida de ambos del reality.

“Con Pangal lo mejor, o sea, yo no tengo nada que decir, nos llevamos muy bien”, declaró de entrada.

“Lamentablemente, con tres meses de estar encerrado y todo, se va a tener roces, somos dos personalidades fuertes”, explicó el exparticipante de Tierra Brava.

De igual manera, aseguró que “muchas cosas las hago por trabajo y él las sabe, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tanto yo como Pangal las sabemos”, explicó, agregando “las veces que nos cruzamos está todo bien, no pasa nada, no murió nadie, no hubo juego desleal”, añadió.

Aunque sí, admitió que “muchas veces, a lo mejor sí, jugamos un poco más al límite, pero nada más que eso”, sentenció.