¡Los reconocieron en la playa nudista!: Jorge Zabaleta se sinceró sobre su particular experiencia junto a Pancho Saavedra en Australia

Este domingo en horario prime, Canal 13 pondrá en sus pantallas y plataformas el cuarto capítulo de la tercera temporada de “Socios por el mundo”, espacio en donde Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta recorren el planeta en busca de grandes aventuras.

Cabe recordar que el tercer episodio terminó con el dúo de amigos haciendo nudismo en una playa nudista en Australia, lo cual seguirá en el capítulo de este domingo. “Respecto al desnudo total, ya algo vimos en el tercer capítulo, pero lo más entretenido se viene en el cuarto episodio”, adelantó Saavedra.

Es que Pancho convenció a su partner de que se quitara toda la ropa ya que estaban en un país lejano a Chile y se sentirían libres. Sin embargo, apenas se metieron a la playa desnudos, una chilena los reconoció e inmediatamente los llamó.

“A mí Francisco me dijo que lo hiciera, pero la verdad es que yo estuve a punto de hacer topless (ríe), por las pechugas que tengo”, partió narrando el actor de teleseries como “Machos”, “Brujas” y “Papi Ricky”.

Mientras que su compañero declaró que “lo que pasó es que llegamos a una playa nudista en Australia y para nosotros fue fantástico poder hacerlo. Le digo ‘guatón, no nos está viendo nadie, hagámoslo, atrévete una vez en la vida, ¿cuál es el problema?’. Además, yo soy muy exhibicionista… y, bueno, lo hicimos”.

Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra en Socios por el Mundo Gentileza: Canal 13

¡Los reconocieron en la playa nudista!

El animador prosiguió así: “Estábamos en un país donde no nos conocía nadie... pero la mala suerte es que habían personas de acá, y no un chileno, habían como 20 chilenos, y nos conocieron… y todos desnudos”.

Y justamente eso se mostrará esta noche a Saavedra y Zabaleta compartiendo con más de una decena de chilenos en la playa nudista de Australia, sobre lo que Jorge dio a conocer que “estaban todos en pelotas. Y la gente te abraza mucho, porque eran todos chilenos y todos desnudos”.

“Fue una cosa muy rara, porque yo soy muy pudoroso con mi cuerpo. Debo decir que a mí no me gusta tanto eso, pero, bueno, Pancho me aleonó y me dijo ‘mira, estamos en una playa desierta, no hay nadie, atrévete, es súper rico’. Y como él es más exhibicionista, yo me atreví… y, bueno, fue un craso error (ríe). Yo no creo que lo vuelva a hacer, con una vez está perfecto”, cerró el actor.