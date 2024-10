“Tu comes todas las hu… que hago y no limpias nada”: Felipe le paró los Michelle Carvalho por no cooperar en el aseo de la casa en “Gran Hermano”

Siguen las tensiones dentro de la casa de “Gran Hermano”, y es que en esta ocasión Michelle Carvalho y Felipe Thompson protagonizaron un tenso cruce en las cocinas de la casa más famosa del mundo.

El conflicto comenzó cuando estaban por decidir a quién le correspondía limpiar los platos en esta jornada.

Por su parte, la modelo brasileña argumentó que la tarea debía ser realizada por el Felipe e Íñigo López, quien en estos momentos se encuentra como invitado en el reality junto con Karina Jerez, Camila Power y Antonio Casanova.

Según Michelle, los jóvenes debían hacer esta acción debido a que ambos se habrían quedado cocinando durante la madrugada.

Al escuchar los argumentos de su compañera, Felipe se molestó y le manifestó que él no cocinó. De pasada, aprovechó la instancia para criticar el actuar de Michelle acusándola de no ayudar a limpiar la casa en estos tres meses de encierro.

“¿Por qué siempre haces Michelle? Yo no comí nada, solamente cociné nuggets y los hize en la wea, los hizo él (...) Déjate de juzgar a toda la gente”, le lanzó el ingeniero a la jugadora, mientras que ella insistió en saber quién dejó todo sucio.

Sigue el round

Tras insistir en que tanto Felipe como Íñigo debían cumplir con lavar los platos, Felipe terminó por molestarse aún más y finalmente le paró los carros.

“Tu comes todas las hu… que hago y no limpias nada”, acusó mientras barría la cocina. A lo que Michelle respondió: “Si limpio, limpio con la Linda, limpio los juegos de los partidos”, aseguró.

“¿Cuándo has limpiado? Nunca has limpiado nada, todos lo saben y comes todas las comidas”, le contestó de vuelta Felipe, mientras estaba barriendo la cocina.

“Dale Felipe, pelea, pelea”, le terminó de responder Michelle, quien ya cansada de la discusión.