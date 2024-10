Confirmado: Fran García-Huidobro animará la Gala de Viña 2025 y anuncia quién será su dupla

Este fin de semana, la conductora de televisión Francisca García-Huidobro confirmó lo que se viene especulando hace ya varias semanas: será la anfitriona de la próxima gala del Festival de Viña del Mar 2025. Y no solo eso, la “Dama de Hierro” dio a conocer quién será su coanimador, revelando que un querido conductor de Mega la acompañará en este desafío.

En una reciente entrevista con El Mercurio, la actriz y presentadora también aprovechó de revelar detalles sobre su participación en el esperado estelar Only Fama, el nuevo programa de farándula de Mega, y otros proyectos que acompañarán al icónico certamen viñamarino.

Respecto a la Gala de Viña 2025, Fran confirmó el nombre de quién será su flamante dupla en este desafío: se trata nada menos que del conductor de Mucho Gusto José Antonio Neme.

“Conozco a José Antonio, tengo súper buena onda con él, y encuentro que tiene un sentido del humor brillante” , declaró. Según la animadora, ambos provienen de mundos televisivos distintos —Neme del periodismo y ella de la producción—, lo que podría generar una dinámica entretenida para el público.

Además, García-Huidobro adelantó que Mega planea varios otros proyectos relacionados con el Festival de Viña del Mar, más allá de la Gala y el certamen principal. “Hay muchos otros programas que se van a hacer previos a Viña”, comentó. “Queremos que las noticias de Viña exploten en nuestro canal y no en el de al lado, aunque siempre sirve que todo el mundo esté hablando del Festival”.

Su retorno oficial a la farándula

La “Dama de Hierro”, conocida por su estilo directo y firme, volverá a la televisión liderando el panel de Only Fama, el cual se estrenará el viernes 25 de octubre. Este programa marcará el regreso de la farándula a la pantalla, un formato que había desaparecido del canal en los últimos años. “A mí me planteaban en la calle que por qué no volvíamos con un programa, pero faltaba que un canal se atreviera y dijera ‘vamos a hacer farándula, pero en serio’”, comentó la conductora sobre el retorno del género.

El panel de Only Fama estará compuesto por reconocidos rostros de la televisión, como Paula Escobar, Michael Roldán, Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz, quienes acompañarán a García-Huidobro en esta nueva aventura televisiva. El programa promete ser un espacio donde los famosos se mostrarán “al desnudo”, según adelantó la presentadora.

En la entrevista, García-Huidobro también reflexionó sobre el rol de la farándula en la cultura popular. “Soy una consumidora de televisión”, explicó. “Quiero enterarme de lo que está pasando, por más dramático que sea, pero también quiero juntarme con mis amigas, tomarme una copa de vino y ver cosas que no tienen tanta importancia, pero que son entretenidas”. La conductora subrayó la importancia del entretenimiento en la vida diaria: “Necesitábamos que volviera la farándula porque es parte de la entretención, que también es un deber con uno mismo”.

Con su regreso a la pantalla grande y su participación en múltiples proyectos, Fran García-Huidobro se prepara para un 2025 lleno de desafíos, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes de la televisión chilena.