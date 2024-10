“Dejar mi casa rodante ahí era lo más práctico”: Cristián Riquelme reveló que vive en Chilevisión

Hace un tiempo, el actor y conductor de televisión, Cristián Riquelme sorprendió a sus invitados y a los televidentes de “La Divina Comida”, al recibirlos en su casa rodante, estacionada al interior de Chilevisión, asegurando entre bromas que se había “comprado” una parte de la estación ubicada en la comuna de Santiago en la exfábrica Machasa.

Y aunque en ese momento fue tomado como una broma, la verdad es que Cristián Riquelme realmente vive al interior del canal -donde fue confirmado como el conductor de Top Chef Vip-, situación que explicó en una conversación con el medio Página 7.

“Mi casa rodante está en CHV. Termino de grabar a las 7:30 o 7:40, a veces a las 8:00, y me voy a mi casa rodante ahí mismo”, señaló sobre su situación el actor.

Todo esto, debido principalmente a que su casa familiar está en Maitencillo, por lo que viajar diariamente hacia allá se hacía muy costoso debido a lo extenso de las grabaciones, sumado al tiempo de traslado, mientras que quedarse en un hotel no era viable, según explicó Cristián Riquelme.

“Es un poco triste...”

En ese sentido, Riquelme añadió que “al principio me quedaba en hoteles, pero no hay bolsillo que aguante un hotel. Después me quedaba en casa de familiares y era una lata también, porque llegaba cansadísimo y no quería dialogar con nadie, quería comer y acostarme. Entonces dejar mi casa rodante ahí era lo más práctico”.

Mientras que al ser consultado sobre si realmente logra desconectarse del trabajo, la respuesta fue evidente, reconociendo que en verdad no hay “ninguna desconexión. Salía del canal y me iba al estacionamiento. Es un poco triste, pero por vivir en la costa, todo lo puedo hacer”, reconoció.

Sin embargo, el actor puntualizó que no cambiaría su vida en Maitencillo, ya que es mucho más relajado y tranquilo que vivir en la ciudad.

“Mi familia sonríe mucho más, mi señora está muy contenta y yo bajé la velocidad (...) Estoy más tranquilo, sonrío mucho más”, puntualizó Cristián Riquelme al citado medio.