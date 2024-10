“Gané algo mejor que el premio”: Yuhui Lee hizo llorar a sus compañeros tras ser el nuevo eliminado de “Gran Hermano”

Yuhui Lee se convirtió en el más reciente eliminado de la versión chilena de “Gran Hermano”, siendo uno de los momentos más emotivos del reality de CHV.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que hasta la noche de este lunes solamente quedaban cinco jugadores en la casa más famosa del mundo: Waldo Villaroel, Michelle Carvalho, Pedro Astorga, Felipe Thompson y el exMaster Chef, quienes luchan con todo para ganarse un lugar en la esperada última instancia del 24 de octubre.

El público ha sido clave en definir el destino de los jugadores a través del voto positivo, esta nueva modalidad que solamente deja a los favoritos dentro del encierro.

En la última jornada, los primeros salvados fueron Michelle, Waldo y Felipe, dejando a Pedro y Yuhui como los últimos nominados de la noche.

Hasta Diana Bolocco se puso a llorar

Finalmente Yuhui fue quien debió abandonar la casa tras lograr apenas un 6,99% de los votos del público a su favor.

“Me voy muy feliz con todos. Participé en muchas cosas, nunca pensé hasta ahora ganar, y gané una excelente experiencia. Estoy contento, orgulloso. Muchas gracias a todos los que me apoyan y me votan”, expresó.

Por su parte, Pedro, notablemente afectado, comentó: “Yo pensé que iba a salir mi cara en ese sobre. Yuhui para mí ha sido súper importante es de las pocas personas que yo he sentido apoyo, yo tengo una armadura bien grande y por eso pocas personas me preguntan cómo estoy o cómo lo estoy pasando, y Yuhui era uno de los que siempre me hablaba, me preguntaba (...) Siento que es una persona realmente increíble, es un gran amigo para mí y no estoy acostumbrado a hacerme tantos amigos, y a él sí lo considero y esto no se lo digo a cualquier persona”.

PUBLICIDAD

“Yo una vez dije que quería que Waldo ganara el premio, y Yuhui me hubiese gustado que ganara el programa porque yo me hubiera sentido orgulloso de estar en un programa donde él hubiese ganado. Entonces, pucha, este es también uno de los momentos más tristes para mí en el programa”.

“Gané, gané algo mejor que el premio y yo siempre dije eso. Ahora me voy más contento”, dijo Lee, entre lágrimas al escuchar las palabras de su compañero.

Incluso, la animadora Diana Bolocco se quebró y le dedicó unas palabras especiales a Yuhui: “Ganaste mucho más que el programa, ganaste un cariño genuino de tus compañeros y de la audiencia. Lo que más ganaste fue dejar esa huella en tus compañeros y ampliar tu círculo, que ganaste nuevas herramientas y más seguridad en ti mismo”.

“Le demostraste al mundo que existen esas almas puras, sin maldad”, cerró la animadora del espacio.