“Hay un interés de figurar...”: Sergio Rojas se va con todo contra Facundo González y lo tilda de “oportunista”

Sergio Rojas es uno de los flamantes concursantes del nuevo reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, el que simulará un estricto régimen militar -con duras competencias físicas incluidas-, y que se graba en las afueras de Lima, Perú, mientras que su debut en pantalla está fijado para el próximo 3 de noviembre, inmediatamente después de la gran final de “¿Ganar o Servir?”.

De esta manera, Sergio Rojas, fiel a su estilo, ha ido dando su sincera opinión de otros competidores de realities. Así, en conversación con Publimetro.cl aseguró por ejemplo, que no tiene problemas en reencontrarse con su expareja, el también periodista de espectáculos, Andrés Caniulef, apuntando que sí le “llamaría la atención” tener que convivir con “oportunistas” como Facundo González, quien actualmente es la pareja de Oriana Marzoli y que anteriormente estuvo vinculado a Pamela Díaz.

Sergio Rojas con todo contra Facundo González

Y es que Sergio Rojas es conocido por no tener problemas en entregar su opinión de diversos temas y personas, por lo que no se guardó nada al señalar que por ejemplo, no tiene nada malo que decir de la convivencia con Andrés Caniulef, pero sí con personas que usarían la fama de otras para resaltar, instante en el que mencionó a González.

“A mí me llama la atención convivir con otro tipo de gente, con gente oportunista dentro de los realities, como Facundo, por ejemplo, porque uno se pregunta ¿de verdad se acercó a Pamela Díaz en su momento o ahora último a Oriana Marzoli por amor?”, comenzó reflexionando.

A lo anterior, Sergio Rojas señaló categórico que “yo creo que no o al menos me lo cuestiono, que ahí hay un interés quizás de lograr figurar”.

El periodista de espectáculos cerró su reflexión indicando que “encontrarme con ese tipo de gente me parece llamativo, ver in situ cómo viven y se mueven en este mundo… ¿serán tan reales o todo lo hacen sólo para sacar provecho?”.