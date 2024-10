“No sé qué problema tiene conmigo”: Gala Caldirola criticó a Faloon Larraguibel tras su salida de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de Gala Caldirola perdió el duelo de eliminación contra Botota Fox y se convirtió en la nueva participante en abandonar la hacienda de “¿Ganar o Servir?” a pocos días de la gran final del espacio.

Tras estar fuera del encierro, la española se dio cuenta de que algunas personas no eran lo que aparentaban y aseguró estar decepcionada de las actitudes de ciertos exparticipantes, entre ellos se encuentra Faloon Larraguibel.

“Saliendo de ‘¿Ganar o Servir?’ me pasó que las personas con las que pensé que tenía afinidad dentro de la casa, después me di cuenta de que me pelaban a mis espaldas todo el rato”, contó la exjugadora en una conversación con La Cuarta.

“Eso es lo que me pasó con Faloon, por eso ahora no tenemos una relación de ningún tipo, porque estando afuera del reality he visto comentarios suyos que no me han gustado. O veo que coqueteada con la persona con la yo dormí un mes”, aseguró, haciendo referencia a Raimundo Cerda.

Según las palabras de Gala, en su momento estas acciones “me hacía sentir súper mal, porque yo lo encontraba una falta de respeto a mis sentimientos”.

Una amistad que no prosperó

“Yo siempre en el reality fui una buena amiga con ella, siempre fui leal, siempre la respeté y la traté con cariño. No entiendo cuál es la necesidad, no sé qué problema tiene conmigo”, expresó Gala, asegurando que “creo que tengo un concepto de la amistad más grande que ella. Me tiene decepcionada”, reconoció.

Finalmente, Gala Caldirola comentó que algunos temas con Faloon podrían ser solucionados en el nuevo reality de Canal 13, en el cual ambas están confirmadas como parte de las jugadoras.

“Quizás si me la encuentro en ‘Palabra de Honor’ me puede explicar qué es lo que pasa, porque siento que tenemos muchos temas que quedaron en el aire”, sentenció Gala Caldirola.